В Риге, на набережной 11 ноября, из-за столкновения общественного транспорта «Ригас сатиксме» полностью перекрыто движение, сообщает 360TV.

На месте происшествия долгое время работали экстренные службы.

Факт дорожно-транспортного происшествия подтверждается и официальным сообщением «Ригас сатиксме» в социальных сетях: «На набережной 11 Ноября на остановке ул. Грециниеку в обоих направлениях остановились трамваи маршрутов 1, 2, 5 и 10 из-за дорожно-транспортного происшествия».