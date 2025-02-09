Стали известны подробности трагической гибели двух детей в Плявниеках

В связи со смертью двух детей в Плявниеках в пятницу был задержан сотрудник Управления по делам гражданства и миграции (ПМЛП), сообщили в Государственной полиции (VP).

По этой причине Государственная полиция передала уголовное дело, возбужденное по факту непредумышленного убийства и несоблюдения правил хранения огнестрельного оружия, на расследование Службе внутренней безопасности, которая расследует преступления, связанные с сотрудниками Министерства внутренних дел.

7 февраля в квартире одного из многоквартирных домов в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

VP возбудила уголовное дело по второй части 123-й статьи Уголовного закона за непредумышленное убийство и второй части 236-й статьи за несоблюдение правил хранения огнестрельного оружия, если это повлекло тяжкие последствия. Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, временного лишения свободы, условного надзора или общественных работ.

VP после трагедии задержала владельца оружия. Оружие было официально зарегистрировано.

Из информации, предоставленной полицией, пока неясно, например, кто подозревается в произошедшей стрельбе и жив ли этот человек. "Учитывая, что расследование продолжается, мы не будем давать более широких комментариев по его интересам", — говорится в заявлении VP.

Латвийское радио, ссылаясь на имеющуюся у него информацию, сообщило, что погибшие — 12-летние мальчики, в то время как Латвийское телевидение сообщило, что трагедия произошла, когда дети добрались до оружия, хранившегося в кладовой, и играли с ним. В службе неотложной медицинской помощи удалось выяснить, что 7 февраля после 17:00 был получен вызов на происшествие в Риге, где погибли двое детей, жизнь которых медикам не удалось спасти.