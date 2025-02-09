Baltijas balss logotype

Стали известны подробности трагической гибели двух детей в Плявниеках 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.02.2025
LETA
Стали известны подробности трагической гибели двух детей в Плявниеках

В связи со смертью двух детей в Плявниеках в пятницу был задержан сотрудник Управления по делам гражданства и миграции (ПМЛП), сообщили в Государственной полиции (VP).

По этой причине Государственная полиция передала уголовное дело, возбужденное по факту непредумышленного убийства и несоблюдения правил хранения огнестрельного оружия, на расследование Службе внутренней безопасности, которая расследует преступления, связанные с сотрудниками Министерства внутренних дел.

7 февраля в квартире одного из многоквартирных домов в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

VP возбудила уголовное дело по второй части 123-й статьи Уголовного закона за непредумышленное убийство и второй части 236-й статьи за несоблюдение правил хранения огнестрельного оружия, если это повлекло тяжкие последствия. Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, временного лишения свободы, условного надзора или общественных работ.

VP после трагедии задержала владельца оружия. Оружие было официально зарегистрировано.

Из информации, предоставленной полицией, пока неясно, например, кто подозревается в произошедшей стрельбе и жив ли этот человек. "Учитывая, что расследование продолжается, мы не будем давать более широких комментариев по его интересам", — говорится в заявлении VP.

Латвийское радио, ссылаясь на имеющуюся у него информацию, сообщило, что погибшие — 12-летние мальчики, в то время как Латвийское телевидение сообщило, что трагедия произошла, когда дети добрались до оружия, хранившегося в кладовой, и играли с ним. В службе неотложной медицинской помощи удалось выяснить, что 7 февраля после 17:00 был получен вызов на происшествие в Риге, где погибли двое детей, жизнь которых медикам не удалось спасти.

#происшествия #оружие
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
17

Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    11-го февраля

    Царствие небесное, деткам🥺

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео