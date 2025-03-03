В середине февраля в Салиенской волости Аугшдаугавского края после употребления нелегально проданного алкоголя скончались четыре человека, сообщает Латвийское телевидение.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по статье "убийство по неосторожности".

По данным Латвийского телевидения, в распитии алкоголя участвовали и другие жители волости.

Руководитель Социальной службы Аугшдаугавского края Анна Егоровa сообщила, что в результате трагедии четверо детей потеряли мать.

Семья имела статус малоимущей, однако, по словам Егоровой, не относилась к социально неблагополучным.

В трагедии также пострадала еще одна семья с детьми.

Салиенская волость расположена в 25 км от Даугавпилса на границе с Беларусью. Здесь проживает около 700 человек.