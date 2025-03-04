Без окон, без дверей: полиция остановила уж очень странный автомобиль

Реагируя на сообщения очевидцев, в Лимбажском крае полиция обнаружила автомобиль VW Passat в критическом состоянии и без номерных знаков, сообщает Государственная полиция.

У водителя не было водительских прав, а в автомобиле находился груз, не закрепленный в соответствии с требованиями.

Мужчину оштрафовали и начали девять административных процессов. Полиция выражает благодарность очевидцам за оперативные действия.

В понедельник, 3 марта, в 12:33 полиция получила информацию о транспортном средстве без номерных знаков и в аварийном состоянии. В Лимбажском крае, Бривземниекской волости, на дороге Арциемс – Пуйкуле – Урга – Браслава наряд полиции оперативно отреагировал и остановил указанное транспортное средство.

Осмотр выявил шокирующую картину – автомобиль находился в критически плохом техническом состоянии. У транспортного средства отсутствовали передние двери, крышка багажника и сиденья, а также номерные знаки. Официально автомобиль не зарегистрирован.

Автомобиль не имел технического осмотра, ближнего света и дневных ходовых огней. Никаких ремней безопасности. Транспортное средство перевозило груз, который не был закреплен в соответствии с нормативными требованиями.

Мужчина, 1969 года рождения, сообщил, что ехал в магазин. Водитель автомобиля также сел за руль, не имея никаких водительских прав.

За выявленные нарушения мужчине назначен штраф в размере 345 евро, в общей сложности начато девять административных процессов. Полиция приняла решение изъять транспортное средство.

Государственная полиция выражает благодарность очевидцам за оперативные действия и призывает жителей не оставаться равнодушными, если они заметят потенциальные угрозы безопасности дорожного движения.

Напоминаем, что техническое состояние транспортного средства имеет решающее значение для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.