В Латвии ловят и судят украинцев: легальные беженцы занялись перевозкой нелегальных

В конце минувшей недели латвийские пограничники при поддержке Госполиции задержали в приграничье группу нелегалов, а также их проводников — граждан Украины, сообщает Погранохрана.

Выпрыгивали на ходу

Подробности сообщаются такие. 28 февраля пограничники получили информацию о том, что в Краславском крае полиция остановила для проверки автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross, в котором ехали лица азиатского происхождения.

Пограничники задержали пятерых нелегалов, не имеющих при себе документов, а также их проводника — гражданина Украины.

Еще одно ЧП. 2 марта от Госполиции было получено сообщение о том, что в Аугшдаугавском крае на дороге P69 стражам порядка пришлось устроить погоню за автомобилем Audi, из которого на ходу выпрыгивали пассажиры.

Когда полицейским удалось остановить машину, они застали в ней двух граждан Украины. При проверке территории пограничники нашли группу нелегалов — всего 8 человек.

В отношении проводников–украинцев начаты уголовные процессы.

Перевозка на фальшивых авто

Тем временем латвийская прокуратура сообщила, что передала в Латгальский районный суд в Даугавпилсе уголовное дело, в рамках которого шестерым иностранцам предъявлены обвинения в перевозке 81 нелегала на микроавтобусах, замаскированных под служебные автомобили МВД Латвии.

Согласно обвинительному заключению, "пятеро граждан Украины и один гражданин Беларуси, движимые корыстными мотивами, согласились присоединиться к организованной группе, созданной неким лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), и осуществлять переправку нелегальных мигрантов с внешней границы Евросоюза в окрестности Риги".

В двух случаях для перевозки нелегальных мигрантов использовалось транспортное средство, замаскированное под микроавтобус Госполиции, на котором использовались дубликаты номерных знаков.

В одном случае преступники использовали авто, замаскированное под машину Государственной пограничной службы и с использованием дубликатов номерных знаков.

Прокуратура инкриминирует обвиняемым три случая перевозки нелегалов, во время которых был перевезен 81 человек, незаконно пересекший белорусско–латвийскую границу.

Как уже сообщалось ранее, в ночь на 1 ноября 2024 года в волости Шкяунес Краславского края был остановлен трафарированный микроавтобус Renault Master, стилизованный под машину Государственной пограничной охраны.

В нем полиция нашла и задержала 25 нелегальных иммигрантов азиатского происхождения. Их перевозчиками оказались граждане Украины.

В свою очередь, 8 октября 2024 года пограничники заметили в приграничной с Беларусью зоне десятки мигрантов, а также их перевозчиков. Группу удалось задержать после продолжительной погони и предупредительных выстрелов в Айзкраукльском крае.