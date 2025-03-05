Правда ли, что в нашей стране жить становится все опасней? Правоохранители утверждают обратное. Зарегистрированные правонарушения в прошлом году коснулись примерно двоих из ста жителей Латвии

А именно: 192,3 преступных деяния на 10 тысяч человек. Такую статистику привел начальник Государственной полиции генерал Армандс Рукс на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

«Немного больше, чем в прошлом году, но за последние 18 лет это очень большое уменьшение», – оптимистично заявил глава силовиков.

Резонансные преступления в видении Госполиции

«Полный вызовов год», – охарактеризовал А. Рукс работу полиции, зарегистрировавшей в 34 151 преступление в прошлом году. Из них меньше стало тяжких и особо тяжких. По мнению правоохранителей, это может быть связано с усилением уголовной ответственности за насилие, преследование, нарушение решения о временной защите, ужесточение наказаний за мелкие кражи. В основном в супермаркетах и строительных магазинах. Я сам несколько раз становился свидетелем, когда у торгового заведения стоит патрульная машина Госполиции, а вышедшая охрана передает задержанного стражам порядка.

Знамение времени – сейчас под защитой компьютеризированных замков стоят и пачки масла, а раньше «звонилками» оснащали только дорогой алкоголь. Жители страны ЕС и НАТО могут покинуть зону самообслуживания супермаркета, только когда предъявят сканеру чек о покупке.

Население массово ворует стремительно дорожающую еду – вот о чем это говорит.

Впрочем, кампании бывали и в недавнем прошлом – так, в 2021 году преступность подскочила сразу на 3,4%, что было вызвано криминализацией ряда правонарушений, к примеру, по уголовной статье пошли шоферы, которые были в состоянии опьянения более 1,5 промилле.

«Есть вызовы, связанные с геополитической ситуацией, – риски саботажа, различные общественные проявления – оправдание войны, признаки этнической вражды, деяния, вызывающие широкий резонанс, например, поджог Музея оккупации Латвии», – оценил первоочередную важность деяний А. Рукс. И лишь потом указал, что в течение года было ликвидировано 159 преступных группировок, в первую очередь занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, кражами.

В прошлом году наиболее яркими операциями против мафии были разгром нарколаборатории в Алуксне; раскрытие подпольного цеха по производству амфетаминов в Огре; предотвращение убийств должностных лиц Госполиции и Госпогранохраны. За совершение особо тяжкого преступления арестованы 7 представителей «субкультуры скинхедов», которых тоже можно трактовать как оргпреступную группировку. Только за одну крупную операцию полицейские конфисковали 300 миллионов нелегальных сигарет.

На вопрос депутатов относительно боссов мафии, А. Рукс был довольно сдержан – персоналиями не бросался, однако упомянул, что «закончено расследование против одного из известнейших лидеров организованной преступности Латвии и многих участников его группировки».

Конкретная фамилия прозвучала во время заседания в Сейме только раз – это была трагически погибшая в Латгалии девочка Юстине Рейникова, чей отец за умышленное убийство получил приговор: лишение свободы сроком на срок 20 лет и пробация на 3 года; мачеха – на 17 лет и 3 года.

Звонок друга

При помощи полиции Латвии в государствах Балтии было арестовано 32 лица, замешанных в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость в 300 миллионов евро. Нынешний порядок в Шенгенской зоне, полагает А. Рукс, способствует трансграничной преступности: «Граница открыта и есть весьма свободное перемещение». С другой стороны, есть и киберпреступность, которой вообще физические границы не подвластны.

Так, в Латвии было выявлено 6 групп телефонных мошенников, выдававших себя за должностных лиц. Мне также поступил звонок из «департамента полиции», от барышни, говорившей по-русски со слегка уловимым мягким акцентом... Генерал полиции признал, что «обозначились группы с международным характером (...) также с Украины». На помощь пришли стражи порядка с Незалежной – и был ликвидирован преступный колл-центр.

В своей креативности правонарушители подделывают даже трафареты полиции на своих транспортных средствах – так в прошлом году был задержан бусик, на коем перевозили 10 мигрантов.

Как и за ряд предыдущих лет, преступники сосредотачивают свою активность на нелегальном обороте акцизных товаров. По этой части в прошлом году было возбуждено 400 уголовных процессов и 1806 административных производств, проведено 928 рейдов, открыты 4 нелегальные фабрики алкоголя и 1 подпольная заправочная станция. Изъято более 30,6 т спиртных напитков, а общая сумма предотвращенного ущерба госбюджету составила 40 541 005 евро.

Обратим внимание, что вот такая недюжинная активность силовиков проявляется именно по статьям, которые предполагают нанесение ущерба карману государства. Когда же, к примеру, у моей мамы из закрываемого двора было похищено подряд два прикованных цепью велосипеда – а с нашего семейного авто были сняты фары, то правоохранители лишь рутинно оформили протокол. Ну, в самом деле, кто там будет искать этих воришек. А ведь достаточно было бы провести такие же излюбленные рейды – хотя бы раз в 20 меньше – по полулегальным автосервисам, чтобы поинтересоваться, откуда там такое огромное число непонятно откуда взявшихся деталей. Тех же фар!

Воры, убийцы и насильники

Господин Рукс коснулся самого распространенного вида преступности – квартирных краж. К сожалению, домушники в последний год активизировались – их деятельность, по признанию шефа полиции, «сильно возросла». По мнению генерала, свою роль тут сыграли социальные сети. Довольно логично – если люди регулярно публикуют в общем доступе фотоотчеты о своем шикарном жилище, а потом еще и сообщают, что находятся на отдыхе в теплых краях, то они тем самым как бы зазывают профессиональных преступников... В основном, по оценке правоохранителей, крадут деньги и драгоценности. А вот число автомобилей, похищенных в Латвии, продолжает сокращаться – украли 220 транспортных средств. В их розыске помогают усиленный контроль госграницы и активное сотрудничество с коллегами из полиции соседних стран.

Самым тяжким преступлением, классикой криминала, является убийство. Увы, в Латвии число зарегистрированных преступлений по этой части не снижается. В прошлом году было убито 42 человека, произошло также 32 попытки убийства, 4 убийства были предотвращены на стадии подготовки. Уровень раскрытия остается весьма высоким – 94%. Но к этому следует добавить 25 случаев умышленных телесных повреждений, повлекших за собой смерть потерпевшего. Всего же в течение года в Латвии было зарегистрировано 953 случая физического причинения вреда – из них 12% тяжкого, 42% среднего и 46% легкого.

Если обрисовать криминальный пейзаж убийств, то обращает на себя их тотально бытовой характер – 96% совершены родственниками, друзьями или знакомыми потерпевших. 69% убийств произошли по месту жительства, 25% вне дома, в общественном пространстве. Самым распространенным оружием является нож (55%), а еще весьма распространено лишение жизни голыми руками (22%).

Самым ужасным является то, что этому преступлению, что называется, все возрасты покорны. Так, за убийство в прошлом году было поймано 13-летнее лицо – то есть до формального наступления уголовной ответственности. Самой же маленькой жертве убийства – 10 лет...

Средний портрет убийцы: мужчина (на 86%), медианный возраст – 43 года. Если же на преступление идет женщина, то, как правило, она постарше – 49 лет. Жертвами убийств, как правило, бывают люди тоже не молодые – среди мужчин возраст 52 года (72% потерпевших – «сильный» пол), среди женщин – 56 лет.

Преступления сексуального характера в Латвии в прошлом году регистрировались 818 раз – здесь учтены как правонарушения насильственного характера, так и развратные действия в отношении несовершеннолетних, вовлечение их в незаконный оборот порнографической продукции.

Судите сами: 84% пострадавших являются несовершеннолетними, а 41% – и вовсе малолетними! По признанию стражей порядка, данная категория преступлений является наиболее латентной. Но нет ничего тайного, что не становится явным, – и правоохранительные органы республики раскрывают дела 10–15-летней давности.

В общем и целом, тенденция роста сексуальной преступности – налицо. Несмотря на это, количество собственно изнасилований – уменьшилось. Вообще же, семейное насилие в Латвии поражает своими масштабами: за год в электронном журнале Госполиции было зарегистрировано 10 184 упоминания «семейного конфликта». То есть это настолько громкие случаи – что называется, не на словах, а на деле, – что муниципальной полицией не ограничилось...

Поэтому принимаются серьезные профилактические меры: 3583 раза готовились сообщения для социальных служб; 1462 раза принимались судебные решения о временной защите против насилия; 995 раз констатировались нарушения данных решений (о чем возбуждалось 823 криминальных процесса по статье 181 п.1). Всего в Латвии на учете находится 5171 лицо, против которых принято судебное решение о запрете общения с потенциальными жертвами семейного насилия.

Депутат Атис Швинка поинтересовался – а как же с разрешением на оружие для лиц, которые признаны семейными хулиганами? Увы, констатировал Армандс Рукс, «на данный момент это разрешено и нет также оснований для запрета». Странным образом генерал выступил фактически на стороне подобных правонарушителей – дескать, «случаи есть разные, интересы есть разные, нельзя всех обобщать – нужно вести известное расследование, ибо могут быть также случаи очернения». Скорее всего, подобные инциденты происходили и происходят и с чинами Госполиции – ведь стрессовая и ненормированная работа, жены предоставлены сами себе, а все мы люди, все мы человеки...

По три дозы на каждого жителя страны

Гигантские объемы рынка наркотиков в Латвии характеризуются той небольшой верхушкой айсберга, которую удается найти и уничтожить. В прошлом году полиция изъяла эквивалент 5 839 495 одноразовых доз различных запрещенных к обороту веществ на общую сумму в 18 955 503 евро. Как явствует из этого соотношения, наркотики в ЛР весьма доступны даже для тех, кто еще живет на денюжку, которую дают мама с папой...

Кстати, о законных веществах: генерал полиции обратил внимание, что в стране существует несоразмерность в ограничениях по возрасту покупки: табачные изделия, по измененному законодательству, можно приобретать с 20 лет (т. е. солдаты Государственной службы обороны, которые могут умирать и убивать – не имеют права курить!), а вот алкоголь по-прежнему с 18 лет.

Главной проблемой, констатирует А. Рукс, продолжает оставаться пользователь наркотиков. Ссылаясь на законодательство о защите прав пациентов, медицинские учреждения Латвии не обмениваются с полицией данными о наркоманах, хотя эта информация является критически важной для установления цепочек поставок дурмана, особенно касательно несовершеннолетних.

Депутат Андрейс Вилкс (Союз «зеленых» и крестьян), ветеран правоохранительных органов, задал риторический вопрос – а не пора ли взяться за уголовное преследование самих любителей преступного кайфа? На это последовал отрицательный ответ начальника Госполиции. Наркоман, по сути, является больным – и нужно думать не о наказании, а о снижении вреда. Хотя, конечно, некоторые, так сказать, продвинутые пользователи проходят «негативную эволюцию» – переходят на хранение в крупных размерах, поставку, реализацию и так далее. Генерал Рукс предложил серьезно взвесить применение принудительных мер медицинского характера, с чем тут же согласился парламентарий Янис Домбрава (Национальное объединение).

Важным аспектом противостояния наркотикам является их связь с социальными сетями и вообще коммуникацией. С одной стороны, это позволяет наркопреступникам искать свою «аудиторию», с другой – может поспособствовать выявлению таких цепочек. Я надеялся, что за несколько лет, как наш двор был изрисован граффити с указанием группы в Telegram по продаже марихуаны в Риге, хоть кто-то из правоохранителей связался с данным каналом для производства контрольной закупки...

Надеть на нарушителей цифровые кандалы

1 июля 2025 года вступают в силу поправки к Уголовно-процессуальному закону, и власти смогут на практике применять в отношении правонарушителей электронный надзор, в виде системы PureMonitor. Она включает в себя браслеты, которые, в частности, запрещают приближаться к лицу, установленному судом, ближе определенного расстояния – в противном случае на пульт полиции в круглосуточном режиме поступает сигнал. Оповещается об этом и потенциальная жертва насилия.

Если же говорить о противоположной стороне высоких технологий – то тут всевозможные предложения в среде коммуникации: товаров, инвестиций, распространение поддельных QR-кодов, которые списывают деньги... Всеми способами за год с народа Латвии таким образом утащили 16 086 256 евро 58 центов. «Очень существенный прирост», – вздыхают в МВД.

Но вот что, с точки зрения обывателя, мало рассматривается как преступление, но полагается таковым с точки зрения государства, – «ограничение оборота нелицензированного аудиовизуального содержания». За год полицейские провели 1491 проверку на данный предмет, начали 13 уголовных и 48 административных производств, передали 8 уголовных процессов в суд. Все это связано, преимущественно, с распространением телевизионных передач из России...

Все средства транспорта на учете

В прошлом году в Латвии было зафиксировано 17 479 дорожно-транспортных происшествий – в 3363 случаях были пострадавшие. К счастью, количество погибших пошло на убыль. Полиция связывает это со своей работой – в городах и весях действуют нетрафарированные машины правоохранителей, оснащенные камерами с обзором в 360 градусов. Так или иначе, было начато 3288 уголовных процессов и административных производств в связи с ездой в пьяном виде. Конфисковано 850 автомобилей, которые в большом количестве отправляются в сражающуюся Украину. Правда, средняя стоимость изъятого составляет 1505 евро, что вызывает сомнения в пользе ушатанных тачек для фронта... Разве что как одноразовые.

Вот еще акцент современности – народ Латвии активно увлекся дроноводством. Но в рядах Госполиции уже создано специальное подразделение по отслеживанию беспилотников, и за год было задержано и проверено 120 пилотов, констатировано 360 нарушений. Теперь в отношении данных лиц действуют ограничительные нормы и Закона о полиции, и Закона об электронной связи, и правил Кабинета министров.

…В общем и целом, депутаты профильной комиссии работой «органов» остались довольны. Ну а что касается нас – то следует всегда помнить, что даже законопослушность не гарантирует защиты и заботы. Следует самим помнить о собственной безопасности!