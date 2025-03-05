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Трагедия под Салдусом — двое друзей утонули в местном пруду 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Трагедия под Салдусом — двое друзей утонули в местном пруду

Подледная рыбалка под Салдусом на местном водоеме закончилась для двух человек трагически. Несмотря на потепление, мужчины все же решили рискнуть и выйти на лед. После длительного отсутствия друзей члены семей начали поиски двух пропавших людей, но, к сожалению, было слишком поздно, передает Degpunkta.

Двое приятелей-рыболовов сели в машину и поехали из Броцены к пруду Планки в Новадниекской волости, чтобы насладиться своим любимым занятием. Известно, что мужчины жили в соседних домах и были хорошо знакомы друг с другом.

«Это судьба. У рыбаков все по-другому: они не считают это риском, всегда уверенны, потому что все места знают», — говорит соседка Дайна.

Один из погибших, назовем его Эдуард, чаще ходил на рыбалку, потому что у него было гораздо больше свободного времени. Мужчина был холост, получал пенсию по инвалидности и не работал по найму. Другой рыбак, назовем его Алексей, погибший на льду водоема, работал в местной компании и регулярно ездил за границу на заработки. Его жена первой забила тревогу, когда мужчина не вернулся домой после долгого отсутствия.

По неофициальной информации, прибывшие на место происшествия спасатели первыми обнаружили тело Алексея. Сообщается, что верхняя часть тела мужчины находилась на поверхности льда пруда примерно в ста метрах от берега. Возможно, рыбак всеми силами пытался спастись, но тяжесть пропитанной водой одежды, тянувшая его вниз, и понижение температуры тела лишили мужчину всех его сил.

Пожарные доставили погибшего на берег с помощью спасательной шлюпки и передали его правоохранительным органам.

В свою очередь, через какое-то вермя в экстренные службы поступил звонок об исчезновении Эдуарда от родственницы мужчины, которая была обеспокоена длительным отсутствием члена семьи. Спасатели снова отправились на место. По словам соседей, когда водолазы нырнули в воду, останки Эдуарда также были найдены запутавшимися в водорослях. Несмотря на то, что погода еще весенняя, а лед на небольших водоемах манит любителей рыбалки, Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что находиться на льду в это время года очень опасно, и призывает людей быть ответственными и не рисковать своим здоровьем и жизнью.

#происшествия
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