Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) за последние три дня зарегистрировала в Латвии 57 пожаров прошлогодней травы и три лесных пожара. Самые крупные пожары были в Екабпилсском крае - семь гектаров, в Лудзенском крае - три гектара и на улице Вальню в Даугавпилсе - два гектара. ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено, наказуемо и опасно. А вот воскресный пожар в Риге в районе улицы Кайвас (между улицами Деглавас и Дзелзавас): View this post on Instagram A post shared by BB.LV Новостной портал (@baltijasbalss)