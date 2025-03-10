«Ненормальный», «загнанный зверь», «лжец»: экс-президент Латвии оценила президента США Трампа

По ее мнению, заявление президента США о приостановке поставок оружия Украине показывает, что он, словно загнанный лесной зверь, отчаянно пытается воспрепятствовать, чтобы часть помощи достигла украинских бойцов на фронте. Вике-Фрейберга также отметила, что решение не предоставлять Украине разведданные ежедневно стоит жизни гражданским и военным.

«Это полный бред. Здесь видна его программа – уничтожить Украину, помочь России, уничтожить Канаду, которая из хорошего партнера превратилась во врага. Канада, которая якобы живет за счет США, – это самое глупое утверждение, какое только можно представить», – заявила Вике-Фрейберга.

Отметим, что после развала СССР Вике-Фрейберга приехала в Латвию именно из Канады.

Говоря о Мексике, Трамп считает ее ответственной за серьезную проблему с наркотиками. Вике-Фрейберга подчеркнула, что США скорее следовало бы обратить внимание на социальные условия и структуру общества, которые привели к столь тяжелой наркотической зависимости. По ее мнению, эта проблема действительно серьезна.

Вике-Фрейберга также подчеркнула, что, как частное лицо, считает президента США ненормальным.

По ее мнению, у Трампа выраженная мания величия, которая идет рука об руку с манией преследования. Например, он утверждает, что другие страны «обижают» США, и он намерен это исправить, но уже сейчас видно, что введенные тарифы отразятся на самих американцах.

«То, что говорит президент США, – это альтернативная, выдуманная реальность. Точно такой же метод использует Путин в России. Ложь нужно часто повторять – тогда в нее поверят, даже в большую ложь», – уверена бывшая глава государства.

По ее словам, Трамп не может открыть рот, не соврав трижды в одном предложении. «Ему хронически необходимо лгать», – сказала Вике-Фрейберга. Говоря о том, что страны Балтии не были приглашены на саммит по безопасности в Лондоне, Вике-Фрейберга подчеркнула, что, да, можно рационально оправдываться тем, что у Балтийских стран не такой значительный оборонный потенциал, поэтому идет речь о создании некоего ударного кулака.

Однако она акцентировала внимание на том, что Балтийские страны – это приграничная зона, критически важный регион. По ее мнению, если Европа хочет защититься, все внимание должно быть сосредоточено именно на этом регионе.