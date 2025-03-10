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«Ненормальный», «загнанный зверь», «лжец»: экс-президент Латвии оценила президента США Трампа 10

Наша Латвия
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
«Ненормальный», «загнанный зверь», «лжец»: экс-президент Латвии оценила президента США Трампа
ФОТО: LETA

Программа президента США Дональда Трампа очевидна – уничтожить Украину и помочь России, заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью Латвийскому Радио.

По ее мнению, заявление президента США о приостановке поставок оружия Украине показывает, что он, словно загнанный лесной зверь, отчаянно пытается воспрепятствовать, чтобы часть помощи достигла украинских бойцов на фронте. Вике-Фрейберга также отметила, что решение не предоставлять Украине разведданные ежедневно стоит жизни гражданским и военным.

«Это полный бред. Здесь видна его программа – уничтожить Украину, помочь России, уничтожить Канаду, которая из хорошего партнера превратилась во врага. Канада, которая якобы живет за счет США, – это самое глупое утверждение, какое только можно представить», – заявила Вике-Фрейберга.

Отметим, что после развала СССР Вике-Фрейберга приехала в Латвию именно из Канады.

Говоря о Мексике, Трамп считает ее ответственной за серьезную проблему с наркотиками. Вике-Фрейберга подчеркнула, что США скорее следовало бы обратить внимание на социальные условия и структуру общества, которые привели к столь тяжелой наркотической зависимости. По ее мнению, эта проблема действительно серьезна.

Вике-Фрейберга также подчеркнула, что, как частное лицо, считает президента США ненормальным.

По ее мнению, у Трампа выраженная мания величия, которая идет рука об руку с манией преследования. Например, он утверждает, что другие страны «обижают» США, и он намерен это исправить, но уже сейчас видно, что введенные тарифы отразятся на самих американцах.

«То, что говорит президент США, – это альтернативная, выдуманная реальность. Точно такой же метод использует Путин в России. Ложь нужно часто повторять – тогда в нее поверят, даже в большую ложь», – уверена бывшая глава государства.

По ее словам, Трамп не может открыть рот, не соврав трижды в одном предложении. «Ему хронически необходимо лгать», – сказала Вике-Фрейберга. Говоря о том, что страны Балтии не были приглашены на саммит по безопасности в Лондоне, Вике-Фрейберга подчеркнула, что, да, можно рационально оправдываться тем, что у Балтийских стран не такой значительный оборонный потенциал, поэтому идет речь о создании некоего ударного кулака.

Однако она акцентировала внимание на том, что Балтийские страны – это приграничная зона, критически важный регион. По ее мнению, если Европа хочет защититься, все внимание должно быть сосредоточено именно на этом регионе.

#вике-фрейберга
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Комментарии (10)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го марта

    Её чего, теперь будут на ббшечке баянить как высеры ланги? Дайте бабке домереть в покое уже.

    27
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го марта

    канадская Дунька запоносила ртом

    43
    2
  • Ч
    Чангл
    10-го марта

    Если сможешь заработать как Трамп состояние, а не жить за налоги, тогда и рот открывай. Хапуга

    136
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го марта

    Бабуля опять упустила возможность промолчать. Вот сейчас Трамп отожмёт Канаду - и тю-тю её канадская пенсия. Трамп же не злопамятный - отомстит и забудет...

    135
    2
  • lg
    lo gos
    10-го марта

    Какая злая бабушка, там, на кладбище, украденные места простаивают.

    124
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    10-го марта

    Интересно если бы тоже выдал постой обыватель его сразу расстреляли или отвезли в леса болдерая ?

    101
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    10-го марта

    А эта старая шиза ге хочет вспомнить,как она в 2008 на Красной пдощади калинку-малинку 9 иая плясала проститутки они и в Канаде проститутки и не важно политические или телом торгуют и то и другое за деньги.

    124
    2
  • Ч
    Чангл
    10-го марта

    Ты часы своровали и места на кладбище. О чём ты?

    84
    1
  • JL
    Janina LV
    10-го марта

    Политическая арена часто превращается в цирк, где менее успешные клоуны переходят на оскорбления. Старость не всегда приходит с мудростью, но всегда с воспоминаниями о былой значимости.

    127
    0
  • Д
    Дед
    10-го марта

    Ох и навлечет она беду на Латвию. Долетят ее слава до Трампа, раздача пойдет на всю страну, а то и прибалтику.

    128
    4
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