На дорогах Латвии много ДТП и пострадавших

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали восемь человек, сообщает Государственная полиция.

За различные нарушения правил дорожного движения было составлено 564 протокола, в том числе 237 за превышение скорости.

В состоянии опьянения за рулем было задержано 13 водителей, в том числе у 11 степень опьянения составляла не менее 1,5 промилле, поэтому они привлечены к уголовной ответственности. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту управления автомобилем в состоянии наркотического опьянения.