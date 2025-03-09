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В Латвии задержан еще один потенциальный шпион. На этот раз из Эстонии 6

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
В Латвии задержан еще один потенциальный шпион. На этот раз из Эстонии

Латвийские власти в феврале задержали по подозрению в шпионаже гражданина Эстонии Маттиаса Рикка, который снимал поезда, сообщает портал "Rus.Postimees" со ссылкой на "Delfi".

Глава отдела коммуникации Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм подтвердил "Postimees", что латвийские ведомства уведомили министерство об инциденте.

В галерее любителей железных дорог, размещенной в интернете под названием "Baltic trains picture gallery", один из пользователей сообщил, что Маттиас Рикка был арестован 24 февраля в Риге.

"Наш друг Маттиас Рикка сидит в рижской тюрьме с 24 февраля по подозрению в шпионаже по §85.1. Мы все знаем, что это чепуха, и он стал жертвой паранойи латвийских силовых структур", – отметил автор в своем посте, добавив, что призывает всех поддержать Рикка.

#криминал #шпионаж
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Комментарии (6)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го марта

    Скотный Двор

    4
    0
  • Д
    Дед
    9-го марта

    Ну, сами посудите! Зряплата у них дай Бог каждому, а тут еще государство им такое попалось, где все тайны только в министерствах, как из бюджета бабосы увести. Им, чего предлагаете министров сажать? Ну, посадят эстонца, но скорее Эстония заберет его к себе, когда окажется. что он свой.

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го марта

    Вот сразу видно, что все нормальные психиатры уехали из Латвии на заработки! Иначе им пришлось бы за госсчет лечить паранойю у СГБ, сатверсмес полиции и большинства действующих политиков. Власть Латвии больна, и подобными выходками она это только доказывает.

    25
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    9-го марта

    Да уж,теперь находясь в аэропорту в окна на самолёты смотреть не буду,а то вместо Испании-в Централ,паронодальные дебилы.

    33
    0
  • JB
    Janis Berzin
    9-го марта

    Производил сьёмку на объекте критической инфраструктуры -100% шпион! Заодно сайт заблокировать! Завтра война, а они врагу фото шпал, рельсов и поездов показывают! Где СГБ, Полиция Сатверсме, контрразведка и прочие гестапо?

    32
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го марта

    Эмм..🙄 Ну поезда. Некоторые фанатеют от караблей. Некоторые от самолётов. Некоторые от машин. И бобров. И жуков. И снимают их и снимают...Конкретней можно? Он что снимал исключительно военные грузоперевозки?

    29
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