В Латвии задержан еще один потенциальный шпион. На этот раз из Эстонии

Латвийские власти в феврале задержали по подозрению в шпионаже гражданина Эстонии Маттиаса Рикка, который снимал поезда, сообщает портал "Rus.Postimees" со ссылкой на "Delfi".

Глава отдела коммуникации Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм подтвердил "Postimees", что латвийские ведомства уведомили министерство об инциденте.

В галерее любителей железных дорог, размещенной в интернете под названием "Baltic trains picture gallery", один из пользователей сообщил, что Маттиас Рикка был арестован 24 февраля в Риге.

"Наш друг Маттиас Рикка сидит в рижской тюрьме с 24 февраля по подозрению в шпионаже по §85.1. Мы все знаем, что это чепуха, и он стал жертвой паранойи латвийских силовых структур", – отметил автор в своем посте, добавив, что призывает всех поддержать Рикка.