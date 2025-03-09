Депортация иностранных граждан, совершивших уголовные преступления в Польше, началась с отправки граждан Грузии, - сообщила Пограничная служба РП.

Специальным самолетом в Грузию отправлены 17 мужчин в возрасте от 24 до 58 лет, пребывавших в закрытых центрах для иностранцев в Пшемысле, Бяла-Подляске и Лешно-Воле, - сказал пресс-секретарь Главного коменданта Пограничной службы, подполковник Анджей Юзьвяк:

«Среди этих людей были лица с уголовным прошлым, которые совершали кражи, были также те, кто нелегально пересек государственную границу». «Мы эффективно громим грузинские банды. Не слова, а дела», - написал на платформе Х премьер Польши Дональд Туск.

«Нет места для лиц, нарушающих польское законодательство. Мы не потерпим совершения в Польше каких-либо преступлений», - заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Яцек Добжиньский. В следующую очередь депортации подвергнутся нарушители закона – граждане других государств.

Грузины являются второй по численности группой иностранцев, отбывающих наказание в польских тюрьмах. Как признается бывший глава польской пенитенциарной службы Павел Мочидловский в интервью TOK FM, «нет простого ответа на вопрос» о преступности среди грузин, проживающих в Польше. Однако эксперт признал, что этот вопрос «вызывает беспокойство».

Ранее полиция Познани сообщила о задержании четырех грузин, которые, как утверждается, совершали нападения на инкассаторов, перевозивших деньги из обменных пунктов. Полиция Варшавы, в свою очередь, сообщила о задержании трех граждан Грузии, которые разыскивались в связи с кражей бриллиантов из автомобиля Ford Focus, припаркованного в центре столицы. Граждане Грузии также фигурировали в громком деле о краже ценных рукописей из библиотеки UW.