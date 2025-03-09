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Британский гражданин Оксимирон будет доказывать СК, что он не растлитель 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Один из многих сценических обазов многоликого Оксимирона.

Один из многих сценических обазов многоликого Оксимирона.

Когда потерпевшей было 13 лет, артист вел с ней переписку интимного характера и присылал порнографию.

Одна из девушек, обвинивших рэпера Оксимирона в растлении, попросила Следственный комитет РФ и прокуратуру проверить его действия.

Героиня расследования Анастасии Красильниковой Виктория К. После публикации подкаста обратилась к правоохранителям. Вместе с адвокатом Константином Ерохиным девушка подготовила заявление в СК и прокуратуру, где попросила провести проверку действий Мирона Федорова, допросить самого музыканта и других потерпевших от его действий девушек.

По словам Виктории, начиная с 2008 года, когда ей было 13 лет, Федоров вел с ней переписку интимного характера и присылал порнографию, а в 2011 году на концерте она подверглась сексуальному насилию.

По данным телегам-канала «База», адвокаты планируют инициировать отдельное разбирательство в Великобритании — Мирон Федоров является подданным Соединенного Королевства.

Господин Федоров родился 31 января 1985 года в Ленинграде в еврейской семье. Его отец — Ян Валерьевич Фёдоров, физик-теоретик, в 1994 году защитил в Петербургском институте ядерной физики имени Б. П. Константинова докторскую диссертацию на тему «Статистические свойства собственных функций случайных одночастичных гамильтонианов. Мать — библиотекарь. Учился в петербургской школе № 185. Когда Мирону было 9 лет, его семья переехала в город Эссен (Германия), и Мирон поступил в гимназию имени Марии Вехтлер. По его словам, у него были напряжённые отношения с немецкими одноклассниками; эта тема позже нашла отражение в его ранней песне «Последний звонок».

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