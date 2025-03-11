Baltijas balss logotype

Произошла утечка огромного массива данных о жителях Латвии. Мошенники пляшут от радости? 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.03.2025
LETA
Произошла утечка огромного массива данных о жителях Латвии. Мошенники пляшут от радости?
ФОТО: dreamstime

В ноябре прошлого года из системы документооборота самоуправлений Латвии "Lietvaris" произошла утечка 25 млн единиц данных, содержащих информацию о жителях 42 самоуправлений (за исключением Риги) - имена, фамилии, персональные коды и адреса.

Утечка происходила в течение четырех дней с 29 октября, пока 1 ноября ее не заметило издание по проблемам безопасности "Cybernews" и не подняло тревогу, сообщив об уязвимости разработчику системы "ZZ Dats". Менее чем за сутки обслуживающая систему компания "залатала" дыру, перенастроив систему безопасности и предотвратив несанкционированный доступ.

Причина утечки данных Латвийскому союзу самоуправлений (ЛСС) известна - сработал человеческий фактор. Как пояснил советник по информационным технологиям ЛСС Гунтарс Красовскис, при установке обновлений на роутерах, которые используются для содержания инфраструктуры, были открыты некоторые порты, что позволило поисковым роботам подключаться и скачивать данные, однако без их сортировки и анализа.

Пока не замечено, чтобы полученные при утечке данные появились где-то на рынке. Однако, как отмечает представитель учреждения "Cert.lv" Лига Бесере, эксперты пока не могут утверждать, что злоумышленники не воспользуются этими данными. "Злоумышленники постоянно мониторят интернет в поисках уязвимых серверов, чтобы автоматически загружать данные", - отмечает она.

Представитель вскрывшего утечку "Cybernews" Рута Паулюконите пояснила, что автоматические поисковые системы загружали данные, не понимая, что это такое. Пока неясно, попытается ли кто-то использовать этот массив данных о жителях Латвии в целях мошенничества. В полиции от комментариев воздержались, отметив, что расследование продолжается. Государственная инспекция данных пока тоже не завершила расследование и не называет виновных.

Latvijas Avīze

#мошенники #личные данные #утечка
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
5
21

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео