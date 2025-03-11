Произошла утечка огромного массива данных о жителях Латвии. Мошенники пляшут от радости?

В ноябре прошлого года из системы документооборота самоуправлений Латвии "Lietvaris" произошла утечка 25 млн единиц данных, содержащих информацию о жителях 42 самоуправлений (за исключением Риги) - имена, фамилии, персональные коды и адреса.

Утечка происходила в течение четырех дней с 29 октября, пока 1 ноября ее не заметило издание по проблемам безопасности "Cybernews" и не подняло тревогу, сообщив об уязвимости разработчику системы "ZZ Dats". Менее чем за сутки обслуживающая систему компания "залатала" дыру, перенастроив систему безопасности и предотвратив несанкционированный доступ.

Причина утечки данных Латвийскому союзу самоуправлений (ЛСС) известна - сработал человеческий фактор. Как пояснил советник по информационным технологиям ЛСС Гунтарс Красовскис, при установке обновлений на роутерах, которые используются для содержания инфраструктуры, были открыты некоторые порты, что позволило поисковым роботам подключаться и скачивать данные, однако без их сортировки и анализа.

Пока не замечено, чтобы полученные при утечке данные появились где-то на рынке. Однако, как отмечает представитель учреждения "Cert.lv" Лига Бесере, эксперты пока не могут утверждать, что злоумышленники не воспользуются этими данными. "Злоумышленники постоянно мониторят интернет в поисках уязвимых серверов, чтобы автоматически загружать данные", - отмечает она.

Представитель вскрывшего утечку "Cybernews" Рута Паулюконите пояснила, что автоматические поисковые системы загружали данные, не понимая, что это такое. Пока неясно, попытается ли кто-то использовать этот массив данных о жителях Латвии в целях мошенничества. В полиции от комментариев воздержались, отметив, что расследование продолжается. Государственная инспекция данных пока тоже не завершила расследование и не называет виновных.

Latvijas Avīze