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В Риге ограбили и задушили пенсионерку: погибшая предупреждала, что ей угрожает опасность 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
В Риге ограбили и задушили пенсионерку: погибшая предупреждала, что ей угрожает опасность

В Риге были задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в убийстве и ограблении своей знакомой — 85–летней женщины, сообщила Госполиция.

По имеющейся у полиции информации, задержанные ранее были знакомы с погибшей, а преступление, вероятнее всего, было совершено из–за долговых обязательств. Также было установлено, что в день убийства подозреваемые похитили из квартиры погибшей различные вещи.

Суд избрал для обоих задержанных меру пресечения в виде ареста.

На стук и зов не отвечала

Вечером 4 марта Государственная полиция получила звонок от местной жительницы, которая выразила обеспокоенность по поводу своей соседки 1940 г. р., проживающей в Латгальском предместье Риги.

По ее словам, некоторое время назад пенсионерка звонила ей и говорила, что находится в опасности. Когда заявительница пришла к дому соседки, она увидела, что окно квартиры на первом этаже открыто, но на стук и зов хозяйка квартиры не отвечала.

На место происшествия прибыли сотрудники Рижского Восточного управления Государственной полиции. Войдя в квартиру, они обнаружили пожилую женщину мертвой на полу. На ее шее были видны следы удушения.

Ушли через окно с вещами

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к смерти женщины могут быть причастны двое знакомых ей людей — женщина 1985 г. р. и мужчина 1978 г. р.

Несмотря на попытки скрыться, полицейские установили их местонахождение и 6 марта задержали обоих подозреваемых.

Выяснилось, что задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное употребление наркотических веществ, тогда как женщина ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Согласно имеющейся у полиции информации, между погибшей и подозреваемыми возник конфликт, связанный с денежным долгом, после чего женщина была задушена. После убийства злоумышленники собрали в два мешка вещи из квартиры погибшей и скрылись через окно.

До 20 лет тюрьмы

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 117–й статье Уголовного закона, пунктам 9 и 10 — убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из корыстных побуждений и группой лиц.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, а также пробационный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

#убийство
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    15-го марта

    Надеюсь они ни когда ни выйдут, бессмысленное убийство, точно 85 -летняя бабушка им ни чем ни угрожала. Даже если бы просто ограбили на 50 евро. Просто подонки.

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