Власти Литвы обвинили российскую военную разведку ГРУ в организации поджога склада магазина IKEA в Вильнюсе в 2024 году. Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Следствие расценивает пожар в IKEA как теракт. Утверждается, что пожар организовали два нанятых российскими спецслужбами гражданина Украины, в том числе несовершеннолетний.

Дело в отношении непосредственнх исполнителей преступления передано в суд, расследование дела продолжается. Прокуратура утверждает, что российская военная разведка сформировала специальную группу, целью которой было осуществление поджогов в Литве, Польше и Латвии.

"Только благодаря счастливому стечению обстоятельств и внимательности персонала, и своевременному прибытию пожарных, не произошло полного уничтожения торгового центра", - заявил представитель прокуратуры.

Сообщается, что преступление расследуется совместно с коллегами из Польши. Один из подозреваемых был задержан именно в этой стране. Представители прокуратуры Литвы заявляют, что за поджогом IKEA в Вильнюсе и поджогами торговых центров в Польше стояла одна и та же группа, деятельность которой, в свою очередь, как считает следствие, координировала российская спецслужба.

Пожар на складе IKEA в Вильнюсе возник в ночь на 9 мая. Никто не пострадал, однако складу был нанесён серьёзный ущерб, сумма которого оценивается почти в 500 тысяч евро.

В Варшаве также в мае прошлого года сгорел крупный торговый центр с 1400 магазинами.