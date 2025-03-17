Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти Литвы обвинили спецслужбы РФ в организации поджога магазина IKEA 2 1041

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.03.2025
Радио Свобода
Изображение к статье: Власти Литвы обвинили спецслужбы РФ в организации поджога магазина IKEA

Власти Литвы обвинили российскую военную разведку ГРУ в организации поджога склада магазина IKEA в Вильнюсе в 2024 году. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Следствие расценивает пожар в IKEA как теракт. Утверждается, что пожар организовали два нанятых российскими спецслужбами гражданина Украины, в том числе несовершеннолетний.

Дело в отношении непосредственнх исполнителей преступления передано в суд, расследование дела продолжается. Прокуратура утверждает, что российская военная разведка сформировала специальную группу, целью которой было осуществление поджогов в Литве, Польше и Латвии.

"Только благодаря счастливому стечению обстоятельств и внимательности персонала, и своевременному прибытию пожарных, не произошло полного уничтожения торгового центра", - заявил представитель прокуратуры.

Сообщается, что преступление расследуется совместно с коллегами из Польши. Один из подозреваемых был задержан именно в этой стране. Представители прокуратуры Литвы заявляют, что за поджогом IKEA в Вильнюсе и поджогами торговых центров в Польше стояла одна и та же группа, деятельность которой, в свою очередь, как считает следствие, координировала российская спецслужба.

Пожар на складе IKEA в Вильнюсе возник в ночь на 9 мая. Никто не пострадал, однако складу был нанесён серьёзный ущерб, сумма которого оценивается почти в 500 тысяч евро.

В Варшаве также в мае прошлого года сгорел крупный торговый центр с 1400 магазинами.

×
Читайте нас также:
#Литва #Вильнюс #поджог
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео