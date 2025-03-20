Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прокремлевского пьяного водителя остановили лишь выстрелы полиции в колеса автомобиля 2 1845

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прокремлевского пьяного водителя остановили лишь выстрелы полиции в колеса автомобиля

В Сакстагальской волости Резекненского края сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции. Водитель был замечен недалеко от трассы А12, совершавшим подозрительные маневры на дороге. На требование остановиться он не реагировал. Сотрудники правоохранительных органов применили оружие, чтобы остановить транспортное средство, передает Degpunkta.

Погоня за автомобилем Mitsubishi началась на лесной дороге после того, как к машине приблизились сотрудники правоохранительных органов и потребовали от водителя остановиться. Водитель продолжил бегство по трассе А12, и сотрудники правоохранительных органов, оценив риски безопасности дорожного движения, приняли решение об использовании оружия.

«Сотрудники полиции решили применить табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить автомобиль. После двух предупредительных выстрелов в воздух водитель все еще не реагировал и продолжил движение. Поэтому сотрудники правоохранительных органов произвели еще два прицельных выстрела в заднее колесо транспортного средства. Через мгновение автомобиль остановился, а водитель задержан», - сообщили в полиции.

На видео видно, что вместе с водителем находилась женщина. Как оказалось, 38-летний мужчина пытался скрыться от полиции в состоянии алкогольного опьянения, уровень алкоголя в крови составил 1,83 промилле. В ходе погони было замечено, что на автомобиле не было государственных регистрационных знаков.

«Сотрудники полиции обнаружили, что на заднем стекле автомобиля были наклеены наклейки с изображением герба Российской Федерации. Также была наклеена наклейка с изображением пятиконечной звезды, обмотанной георгиевской лентой, что в данном случае свидетельствует об использовании в публичной среде символики, прославляющей военную агрессию и войну», - указали представители госполиции.

Всего в отношении мужчины возбуждено пять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

×
Читайте нас также:
#криминал #алкоголь #за рулем
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
23
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео