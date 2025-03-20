В Сакстагальской волости Резекненского края сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции. Водитель был замечен недалеко от трассы А12, совершавшим подозрительные маневры на дороге. На требование остановиться он не реагировал. Сотрудники правоохранительных органов применили оружие, чтобы остановить транспортное средство, передает Degpunkta.

Погоня за автомобилем Mitsubishi началась на лесной дороге после того, как к машине приблизились сотрудники правоохранительных органов и потребовали от водителя остановиться. Водитель продолжил бегство по трассе А12, и сотрудники правоохранительных органов, оценив риски безопасности дорожного движения, приняли решение об использовании оружия.

«Сотрудники полиции решили применить табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить автомобиль. После двух предупредительных выстрелов в воздух водитель все еще не реагировал и продолжил движение. Поэтому сотрудники правоохранительных органов произвели еще два прицельных выстрела в заднее колесо транспортного средства. Через мгновение автомобиль остановился, а водитель задержан», - сообщили в полиции.

На видео видно, что вместе с водителем находилась женщина. Как оказалось, 38-летний мужчина пытался скрыться от полиции в состоянии алкогольного опьянения, уровень алкоголя в крови составил 1,83 промилле. В ходе погони было замечено, что на автомобиле не было государственных регистрационных знаков.

«Сотрудники полиции обнаружили, что на заднем стекле автомобиля были наклеены наклейки с изображением герба Российской Федерации. Также была наклеена наклейка с изображением пятиконечной звезды, обмотанной георгиевской лентой, что в данном случае свидетельствует об использовании в публичной среде символики, прославляющей военную агрессию и войну», - указали представители госполиции.

Всего в отношении мужчины возбуждено пять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.