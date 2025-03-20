Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Водитель маршрутки выпил пиво на остановке, сел за руль и поехал с пассажирами 1 1500

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Водитель маршрутки выпил пиво на остановке, сел за руль и поехал с пассажирами

Вчера в Государственную полицию поступила информация от некоего жителя, который видел, как водитель автобуса в Павилосте выпил алкогольный напиток, затем сел в автобус и поехал.

Сотрудники полиции остановили микроавтобус, перевозивший двух пассажиров. Водитель маршрутки находился под воздействием 0,204 промилле. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

19 марта около 14:40 в Государственную полицию поступила информация от очевидца, который видел, как водитель междугороднего автобуса выпил пиво на остановке в Павилосте, после чего сел в автобус и поехал в Лиепаю. Сотрудники отдела реагирования Южно-Курземского отделения Курземского регионального управления Государственной полиции остановили микроавтобус, установив, что его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в концентрации 0,204 промилле.

Согласно Закону о дорожном движении, управление транспортным средством запрещается при наличии любого из следующих условий: у водителя транспортного средства, управляющего транспортным средством категории D1, D, D1E, DE, TRAM и TROL, концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле.

После обращения в компанию по перевозке пассажиров на место происшествия был вызван другой водитель, который завершил маршрут микроавтобуса, поскольку в транспортном средстве находилось два пассажира. Пассажиры утверждали, что сели в междугородний общественный транспорт позже и не видели, что водитель употреблял алкоголь.

×
Читайте нас также:
#алкоголь #за рулем #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео