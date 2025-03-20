Вчера в Государственную полицию поступила информация от некоего жителя, который видел, как водитель автобуса в Павилосте выпил алкогольный напиток, затем сел в автобус и поехал.

Сотрудники полиции остановили микроавтобус, перевозивший двух пассажиров. Водитель маршрутки находился под воздействием 0,204 промилле. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

19 марта около 14:40 в Государственную полицию поступила информация от очевидца, который видел, как водитель междугороднего автобуса выпил пиво на остановке в Павилосте, после чего сел в автобус и поехал в Лиепаю. Сотрудники отдела реагирования Южно-Курземского отделения Курземского регионального управления Государственной полиции остановили микроавтобус, установив, что его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в концентрации 0,204 промилле.

Согласно Закону о дорожном движении, управление транспортным средством запрещается при наличии любого из следующих условий: у водителя транспортного средства, управляющего транспортным средством категории D1, D, D1E, DE, TRAM и TROL, концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле.

После обращения в компанию по перевозке пассажиров на место происшествия был вызван другой водитель, который завершил маршрут микроавтобуса, поскольку в транспортном средстве находилось два пассажира. Пассажиры утверждали, что сели в междугородний общественный транспорт позже и не видели, что водитель употреблял алкоголь.