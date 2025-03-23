Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Проживешь дольше, заплатишь еще!» - расчеты показывают иллюзию частной собственности в Латвии 1 4968

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.03.2025
grani.lv
Изображение к статье: «Проживешь дольше, заплатишь еще!» - расчеты показывают иллюзию частной собственности в Латвии

Гиртс Кизенбахс опубликовал в социальных сетях свои размышления о налоге на недвижимость в Латвии, и ими поделились тысячи людей, которых это заставило задуматься о системе в целом.

Далее – текст Гирта:

"Иллюзия частной собственности. Человек думает, что владеет имуществом, но на самом деле он просто арендует его у государства. Налог на недвижимость — 1,5% в год — заставляет его снова и снова платить за свою землю и дом.

Через 67 лет он заплатит их полную стоимость во второй раз. Если проживет дольше, заплатит в третий. И так бесконечно. Когда он умрет, имущество перейдет сыну. А сын начнет платить заново, покупая тот же самый дом еще раз — так же, как его отец, который думал, что владеет им.

Если налог не платить вовремя, начисляются штрафные проценты. Если задержка затянется — государство может просто забрать имущество. И все, за что человек платил всю жизнь, перейдет кому-то другому. Мы не покупаем имущество. Мы арендуем иллюзию, что оно наше. А наши дети наследуют не дом, а вечный долг – снова и снова его выкупать, под угрозой потерять все, если не успеют заплатить вовремя."

Мнений по этому поводу много и они разные. Большинство поддерживает точку зрения Гирта, но есть и оппоненты:

"Ложная информация. Налог на недвижимость идет в бюджет самоуправления – за счет чего, по-вашему, поддерживается порядок на его территории, ремонтируются муниципальные дороги? Каждый должен внести свою долю ради общего блага."

Есть и совсем радикальные взгляды: "Именно так! Налог на недвижимость превращает право собственности в условную привилегию, а не абсолютное право. Эта модель отражает тень феодализма в современности – человек может считать себя владельцем, но по факту он платит аренду государству до конца жизни. Если мы хотим настоящего права собственности, такого налога не должно существовать, или же он должен быть чисто символическим. В противном случае имущество – это лишь краткосрочная привилегия, предоставленная государством, которую можно забрать в любой момент, если не платить достаточно много и достаточно быстро.

Нужно поменять нынешнее правительство, если хочешь настоящих перемен, менять надо правила игры, а не только игроков. Действующая налоговая система устроена так, чтобы люди никогда не были полностью свободны от платежей за свою собственность."

×
Читайте нас также:
#недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
209
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео