Гиртс Кизенбахс опубликовал в социальных сетях свои размышления о налоге на недвижимость в Латвии, и ими поделились тысячи людей, которых это заставило задуматься о системе в целом.

Далее – текст Гирта:

"Иллюзия частной собственности. Человек думает, что владеет имуществом, но на самом деле он просто арендует его у государства. Налог на недвижимость — 1,5% в год — заставляет его снова и снова платить за свою землю и дом.

Через 67 лет он заплатит их полную стоимость во второй раз. Если проживет дольше, заплатит в третий. И так бесконечно. Когда он умрет, имущество перейдет сыну. А сын начнет платить заново, покупая тот же самый дом еще раз — так же, как его отец, который думал, что владеет им.

Если налог не платить вовремя, начисляются штрафные проценты. Если задержка затянется — государство может просто забрать имущество. И все, за что человек платил всю жизнь, перейдет кому-то другому. Мы не покупаем имущество. Мы арендуем иллюзию, что оно наше. А наши дети наследуют не дом, а вечный долг – снова и снова его выкупать, под угрозой потерять все, если не успеют заплатить вовремя."

Мнений по этому поводу много и они разные. Большинство поддерживает точку зрения Гирта, но есть и оппоненты:

"Ложная информация. Налог на недвижимость идет в бюджет самоуправления – за счет чего, по-вашему, поддерживается порядок на его территории, ремонтируются муниципальные дороги? Каждый должен внести свою долю ради общего блага."

Есть и совсем радикальные взгляды: "Именно так! Налог на недвижимость превращает право собственности в условную привилегию, а не абсолютное право. Эта модель отражает тень феодализма в современности – человек может считать себя владельцем, но по факту он платит аренду государству до конца жизни. Если мы хотим настоящего права собственности, такого налога не должно существовать, или же он должен быть чисто символическим. В противном случае имущество – это лишь краткосрочная привилегия, предоставленная государством, которую можно забрать в любой момент, если не платить достаточно много и достаточно быстро.

Нужно поменять нынешнее правительство, если хочешь настоящих перемен, менять надо правила игры, а не только игроков. Действующая налоговая система устроена так, чтобы люди никогда не были полностью свободны от платежей за свою собственность."