В возрасте 36 лет скончался латвийский чемпион мира Матис Печа

36-летний латвийский пауэрлифтер Матис Печа скоропостижно скончался, сообщает Латвийская федерация пауэрлифтинга.
"Матис Печа ушел из жизни слишком рано. Матис был одним из самых талантливых спортсменов в нашем виде спорта, первым чемпионом мира из Латвии (2006, группа до 18 лет), многократным чемпионом и рекордсменом страны в юношеских, юниорских и открытых группах.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования близким Матиса!
09.06.1988 - 13.03.2025", - говорится в сообщении федерации.
Прощание состоится в пятницу, 4 апреля в 14:00 на Каугурском кладбище в Валмиерском крае.
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