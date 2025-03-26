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В возрасте 36 лет скончался латвийский чемпион мира Матис Печа 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
В возрасте 36 лет скончался латвийский чемпион мира Матис Печа

36-летний латвийский пауэрлифтер Матис Печа скоропостижно скончался, сообщает Латвийская федерация пауэрлифтинга.

"Матис Печа ушел из жизни слишком рано. Матис был одним из самых талантливых спортсменов в нашем виде спорта, первым чемпионом мира из Латвии (2006, группа до 18 лет), многократным чемпионом и рекордсменом страны в юношеских, юниорских и открытых группах.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования близким Матиса!

09.06.1988 - 13.03.2025", - говорится в сообщении федерации.

Прощание состоится в пятницу, 4 апреля в 14:00 на Каугурском кладбище в Валмиерском крае.

#r.i.p. #спорт
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Комментарии (2)

  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го марта

    судя по блинам на нём порядка триста ++ кг для человеческого скелета это абсурд.

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  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го марта

    Спорт это здоровье? Спорт это прямая дорога тяжёлым заболеваниям и как показывает практика к серозной инвалидности ( всё должно быть в меру )

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