В возрасте 36 лет скончался латвийский чемпион мира Матис Печа

"Матис Печа ушел из жизни слишком рано. Матис был одним из самых талантливых спортсменов в нашем виде спорта, первым чемпионом мира из Латвии (2006, группа до 18 лет), многократным чемпионом и рекордсменом страны в юношеских, юниорских и открытых группах.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования близким Матиса!

09.06.1988 - 13.03.2025", - говорится в сообщении федерации.

Прощание состоится в пятницу, 4 апреля в 14:00 на Каугурском кладбище в Валмиерском крае.