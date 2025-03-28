Лишение свободы на 18 лет: суд вынес приговор рижскому убийце

За жестокое убийство мужчины на остановке на улице Дзелзавас в Риге обвиняемому вынесен приговор.

Как сообщала bb.lv, 22 мая 2023 года Госполиция получила вызов на остановку общественного транспорта в Риге, на улице Дзелзавас, где загорелся человек.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Пострадавший мужчина (1982 г. р.) был доставлен в медучреждение, где позднее от полученных травм скончался.

На месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления полиция задержала подозреваемого — мужчину 2002 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения полиции.

В ходе следствия выяснилось: мужчины ранее не были знакомы между собой. Однако между ними на остановке общественного транспорта произошел конфликт, после чего злоумышленник избил оппонента и поджег его одежду.

Рижский городской суд вынес такой приговор: 18 лет лишения свободы и пробационный надзор на три года.

Заявленная потерпевшей стороной компенсация материального ущерба в размере 30 000 евро и морального вреда в размере 50 000 евро также была полностью удовлетворена.

С обвиняемого в пользу государства была взыскана выплаченная пострадавшей стороне государственная компенсация в размере 3100 евро.

Однако решение еще не вступило в силу, его можно оспорить в Рижском окружном суде.