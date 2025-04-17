Альфа–стрелка посадили до 2042 года: вынесен приговор обвиненному в убийстве на Тейке

Рижский городской суд в понедельник, 14 апреля, приговорил Андрея К. к 17 годам и двум месяцам лишения свободы, а также к двум годам пробационного надзора за совершенное в апреле 2022 года убийство в лесу недалеко от торгового центра "Акрополь Альфа".

Также суд первой инстанции частично удовлетворил требование первой потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 97 500 евро.

Кроме того, в пользу этой потерпевшей присуждена компенсация материального ущерба в размере 1069 евро.

В пользу второго потерпевшего присуждена компенсация морального вреда в размере 20 000 евро, а в пользу третьего — 10 000 евро.

Всего осужденный должен около 130 тыс. евро.

Обвинение: разозлился и открыл огонь

Вечером 12 апреля 2022 года полиция получила вызов в лесной массив возле "Акрополь Альфа", где между несколькими незнакомыми людьми возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие: один человек погиб, другой был ранен.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики, которые констатировали, что стрелок покинул место происшествия.

Полиция установила личность возможного виновника и задержала его на следующий день.

В ходе следствия было установлено, что конфликт возник после того, как отдыхавшие в лесу молодые люди услышали выстрелы и подошли к предполагаемому стрелку с резкими замечаниями. Мужчина стрелял в лесу ради развлечения.

Когда конфликт утих, участники начали расходиться, однако стрелок, разозлившись, достал из кармана куртки незарегистрированное огнестрельное оружие и с близкого расстояния целенаправленно несколько раз выстрелил в их сторону.

Согласно обвинению, всего было произведено около десяти выстрелов.

До этого подозреваемый (1967 г. р.) не привлекался к ответственности.

Что попало на нецензурное видео

Вскоре после ЧП в соцсетях появилось видео конфликта, снятое, вероятно, одним из участников инцидента.

На видео зафиксирован словесный конфликт между нападавшим и четырьмя мужчинами. Очевидно, причастные к инциденту мужчины знали, что у нападавшего было оружие, и призывали его бросить.

Также из разговора следует, что мужчины слышали стрельбу в лесу, поэтому обратили на нападавшего внимание, а тот все отрицал.

В ролике очень много нецензурных выражений, и непонятно, из–за чего начался конфликт, однако троица требует, чтобы мужчина выбросил пистолет.

Стоит также отметить: разоружиться парни требуют довольно агрессивно, обступая стрелка со всех сторон, и даже угрожая ударить бутылкой. Слышны такие призывы:

"Ладно, вытаскивай, давай, стреляй. Мозга вообще нет? Бросай пистолет! Бросай его. Тебе с бутылкой по голове дать? Выброси пистолет. Пожалуйста, убирайся отсюда. Перестань заниматься этим … Руки из карманов, пожалуйста! Мы уже поговорили. Давай, стреляй по этому парню! Мы не причиним тебе вреда, но, пожалуйста, ликвидируй".

Мужчина в ответ тихо говорит что–то вроде: "Парни, хорошо, я выброшу".

Однако самого момента стрельбы на видео нет. По–видимому, вскоре после завершения ролика конфликт обострился, а затем последовала стрельба по людям.

Мужчина вытащил из кармана пистолет, выстрелил в одного из оппонентов, а потом, когда остальные бросились бежать, а стрелок ранил еще одного в плечо.