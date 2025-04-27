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А это вообще нормально? в автобусе принимают наркотики прямо на глазах пассажиров (ВИДЕО) 1 1215

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
А это вообще нормально? в автобусе принимают наркотики прямо на глазах пассажиров (ВИДЕО)

Недавно в социальной сети X известный в Латвии подростковый терапевт Нил Сакс Константинов опубликовал видео, вызвавшее общественный резонанс, пишет Otkrito.lv. На кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme открыто употребляют, предположительно, наркотики.

Вокруг — другие пассажиры, которые наблюдают происходящее, но автобус продолжает движение, а два сидящих человека нюхают нечто с листа бумаги через трубочку, будто ничего не происходит. "Дестигматизация", - подписал видео Константинов, намекая на то, что подобные сцены в общественном транспорте постепенно перестают шокировать.

Некоторые комментаторы в сети выразили сомнение, что у мужчин мог бы быть кокаин, который является достаточно дорогим наркотиком, предполагая, что они могли употреблять более дешевые вещества. Другие с горькой иронией замечают, что подобные сцены разрушают образ "удобного и безопасного" общественного транспорта. Как известно, наднях водитель 25-го троллейбуса, получил телесные повреждения от агрессивного пассажира.

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#наркотики #общественный транспорт
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(1)
  • Г
    Геннадий
    27-го апреля

    Знакомый работал в полиции в 2000 говорил,что к одной точке ежедневно зафиксировано больше 40 машин в день!! Машины полные людьми, были родители с детьми! а 2003 в Цесисе машина с подъзжала прямо к Лесной школе, дети и персонал школы покупали наркотики почти открыто. Когда дети начали падать на уроках или вести себя неадекватно, тогда задержали торговца. Дали больше 10 лет, а детей здоровье не вернёшь, тем более там учились больные дети со всей Латвии. Чего сегодня удивляет употребление наркотиков в общественном транспорте. Знаете сколько наркоманов в Латвии? Больше половина живущих людей в Латвии. Их нелечат принудительно, а добровольно редкость. Кто будет жить через 50 лет думайте сами.

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