А это вообще нормально? в автобусе принимают наркотики прямо на глазах пассажиров (ВИДЕО)

Недавно в социальной сети X известный в Латвии подростковый терапевт Нил Сакс Константинов опубликовал видео, вызвавшее общественный резонанс, пишет Otkrito.lv. На кадрах видно, как двое мужчин в общественном транспорте Rīgas satiksme открыто употребляют, предположительно, наркотики.

Вокруг — другие пассажиры, которые наблюдают происходящее, но автобус продолжает движение, а два сидящих человека нюхают нечто с листа бумаги через трубочку, будто ничего не происходит. "Дестигматизация", - подписал видео Константинов, намекая на то, что подобные сцены в общественном транспорте постепенно перестают шокировать.

Некоторые комментаторы в сети выразили сомнение, что у мужчин мог бы быть кокаин, который является достаточно дорогим наркотиком, предполагая, что они могли употреблять более дешевые вещества. Другие с горькой иронией замечают, что подобные сцены разрушают образ "удобного и безопасного" общественного транспорта. Как известно, наднях водитель 25-го троллейбуса, получил телесные повреждения от агрессивного пассажира.