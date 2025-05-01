В начале сезона спиннинговой ловли необходимо помнить о правилах безопасности вблизи воздушных линий электропередачи, так как как удочка, так и леска могут содержать токопроводящие элементы, предупреждает оператор электросети АО "Sadales tīkls", сообщает LETA.

Компания подчёркивает, что при случайном зацеплении электролинии удочкой человек может получить удар током, который способен вызвать опасные для жизни ожоги и повреждения внутренних органов.

Перед рыбалкой следует обязательно убедиться, что над водоёмом или рядом с ним нет электролиний, и правильно оценить расстояние, чтобы избежать контакта удочки или лески с проводами. Особую осторожность следует проявлять при использовании удочек длиной более трёх метров, подчёркивает "Sadales tīkls".

В компании отмечают, что распространённое мнение, будто любые резиновые сапоги и перчатки полностью защищают от удара током, является заблуждением — такие свойства имеет только специализированное снаряжение электромонтёров.

Сила и направление тока зависят от факторов окружающей среды — влажности воздуха, контакта с водой и землёй. Поэтому обычные резиновые сапоги не гарантируют безопасность: вблизи воды и во влажной среде электричество может преодолеть изоляцию, объясняет "Sadales tīkls".

Компания время от времени фиксирует случаи поражения электрическим током, вызванные соприкосновением рыболовных снастей с проводами. Так, в 2021 году 30-летний мужчина случайно зацепил электролинию леской, которая обмоталась вокруг нижнего провода, и погиб от полученной травмы.

Если вы заметили опасную ситуацию вблизи линий электропередачи или других электроустановок, следует немедленно сообщить об этом в Государственную пожарно-спасательную службу по номеру 112 или в "Sadales tīkls" по бесплатному номеру 8404. В случае травмы необходимо вызывать Службу неотложной медицинской помощи — по телефону 113 или 112.

Приближаться к пострадавшему от удара током опасно — спасатель сам может получить травму. Первая помощь может быть оказана только после того, как оперативные службы отключат напряжение на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что сегодня завершился запрет на рыбалку с лодок и других плавсредств в связи с нерестом рыб, а также начался сезон ловли щуки на спиннинг.