Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сезон еще не начался, а люди уже тонут 1 1132

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сезон еще не начался, а люди уже тонут
ФОТО: LETA

Вчера в Бирзгальской волости Огрского края из одного из водоёмов было извлечено тело утонувшего, которое передано Государственной полиции, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Также помощь спасателей понадобилась днём в Риге, где в Даугаве напротив улицы Румбас опрокинулась лодка с тремя людьми.

Один человек добрался до берега самостоятельно, одного на берег доставили спасатели, а третий человек не был найден.

В четверг около 20:30 ГПСС получила вызов на проспект Вецакю в Риге, где в жилом доме произошёл пожар. На месте происшествия было установлено, что горел одноэтажный жилой дом на площади 100 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Тушение пожара продолжалось почти четыре часа.

А утром в пятницу около 6:00 поступил вызов в Аллажскую волость Сигулдского края, где горела крыша сарая на площади 300 квадратных метров, а также сено на площади 100 квадратных метров. В тушении участвует также Инчукалнское добровольное пожарное общество.

Распространение пожара повышенной опасности было сдержано примерно за два часа, но работа на месте происшествия продолжается.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 49 вызовов: 26 — на тушение пожаров, в том числе четыре на тушение пожаров сухой травы, 15 — на спасательные работы, и восемь вызовов оказались ложными.

×
Читайте нас также:
#утопленники #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео