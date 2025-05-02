Вчера в Бирзгальской волости Огрского края из одного из водоёмов было извлечено тело утонувшего, которое передано Государственной полиции, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Также помощь спасателей понадобилась днём в Риге, где в Даугаве напротив улицы Румбас опрокинулась лодка с тремя людьми.

Один человек добрался до берега самостоятельно, одного на берег доставили спасатели, а третий человек не был найден.

В четверг около 20:30 ГПСС получила вызов на проспект Вецакю в Риге, где в жилом доме произошёл пожар. На месте происшествия было установлено, что горел одноэтажный жилой дом на площади 100 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Тушение пожара продолжалось почти четыре часа.

А утром в пятницу около 6:00 поступил вызов в Аллажскую волость Сигулдского края, где горела крыша сарая на площади 300 квадратных метров, а также сено на площади 100 квадратных метров. В тушении участвует также Инчукалнское добровольное пожарное общество.

Распространение пожара повышенной опасности было сдержано примерно за два часа, но работа на месте происшествия продолжается.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 49 вызовов: 26 — на тушение пожаров, в том числе четыре на тушение пожаров сухой травы, 15 — на спасательные работы, и восемь вызовов оказались ложными.