Как пишет Dienas Bizness со ссылкой на Euronews, в последние годы наше государство стабильно занимает 1-е место в ЕС по количеству убийств на 100 000 жителей.

Нас в этом смысле можно уверенно сравнивать с государствами Азии, причем самыми отсталыми: «В Латвии безопасность только немногим лучше, чем в Афганистане, но на одном уровне с Индией, Бутаном, Азербайджаном и Бангладеш».

Пребывание Латвии в ЕС и НАТО, вроде бы должное способствовать смягчению нравов, отнюдь не повлияло на улучшение криминогенной обстановки. Количество уголовных дел, возбужденных по статьям, связанным с убийством, в 2024 году было из расчета на численность населения даже большим, чем в 2010 году.

«Возможно, - пишет деловой еженедельник, - это потому, что примитивными, только и единственно усиливающими наказание методами высокий уровень убийств в Латвии уменьшить невозможно. Потому латвийская политическая элита и ведущие работники юстиции и системы безопасности махнули на проблему рукой и в свое рабочее время разрабатывают другую политику и другие действия, решая совершенно иные вопросы».