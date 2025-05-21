Во вторник незаконно пересечь границу пытались 37 мигрантов

В целом с начала этого года пресечено 3523 попытки незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 58 человек.

Ранее прогнозировалось, что с наступлением более теплой погоды поток нелегальных иммигрантов усилится. Также активизировались лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы, отметили в погранохране.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.