56 за день, тысячи с начала года: миграционный прессинг продолжается

В среду было пресечено 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране (ГПО).

В этом году пресечено уже 3579 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 58 человек.

Как ранее прогнозировали в ГПО, с наступлением весны поток нелегальных иммигрантов из Беларуси возобновился. При этом активизировались и лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам.