Как хулиганят в Латвии: с мотопилой на автомобили и с кулаками за честь латышек

Судебный портал tiesas.lv обобщил поучительные дела по хулиганству за последнее время. Среди них: нападение на свадьбе с битой, дрифт на авто со стрельбой, дебош в магазине, странная защита чести латышских девушек и другие ЧП.

Как показывает судебная практика, нарваться на всплески агрессивных хулиганов можно везде.

Увольнения с дебошем

Некий будущий подсудимый получил сообщение о разрыве трудовых отношений, что очень разозлило его. Он начал нецензурно ругаться, вел себя агрессивно, после чего побежал к начальнице и угрожал убить ее.

Та сбежала и позвала на помощь. Видя, что злоумышленник держит в руках нож, размахивает им и продолжает угрожать расправой, пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить экс–работника.

Еще одно непростое увольнение: будущую подсудимую освободили от оплачиваемых временных общественных работ. В гневе она явилась к сотруднице волостного управления, вела себя агрессивно, ругалась и мешала работе учреждения.

Женщина потребовала вернуть ее на работу, угрожала разбить компьютер и монитор системы видеонаблюдения, и при этом уронила на землю ящик хранения данных системы видеонаблюдения, рутер и динамики. Применив силу, ее попытались прижать к стене… Дело в итоге дошло до суда.

ЧП в магазине и транспорте

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиган для начала нецензурными словами грубо ругал сотрудницу магазина. Когда другой посетитель магазина за нее вступился и сделал ему замечание, это еще больше разозлило агрессора. Он ударил кулаком по стойке магазина, потом достал из куртки нож и пошел на посетителей.

Опасаясь за свою жизнь, люди попрятались в подсобном помещении магазина.

В другом магазине хулиган оскорблял других посетителей магазина, обзывался, брал печенье с полок и прятал в куртке. Продавщица магазина велела положить печенье обратно.

Обвиняемый проигнорировал это, уже не словесно, а физически задел продавца — и отказался уходить. Пришлось привлекать стражей порядка.

Пассажир приказал водителю микроавтобуса выпустить его, однако водитель отказался это делать, так как там не было остановки. Из–за этого мужчина разозлился, громко разными ругательствами обзывал водителя, руками закрыл ему лицо и навалился на него. Из–за этих действий водитель выехал на полосу встречного движения.

Чтобы не подвергать опасности пассажиров, транспортное средство пришлось остановить. Водитель открыл дверь и попросил хулигана выйти, но тот отказался и продолжил громко ругаться.

Что в итоге: прибытие пассажиров в пункт назначения сильно задержалось из–за необходимости дождаться полиции.

Проигрался и начал крушить все вокруг

После проигрыша в игорном зале мужчина на парковке завел свою мотопилу и стал резать ею чужие авто. Понятно, что их хозяева ни в чем перед ним не провинились. Но — накипело.

Еще один будущий обвиняемый распивал спиртные напитки в игровом зале и смотрел телевизор. Разозленный тем, что охранник переключил телеканал, схватил цветочный горшок и, швырнув его в стену, попал в экран телевизора и повредил его.

Разгоряченный посетитель продолжал хулиганить в присутствии остальных, выкрикивал нецензурные слова, ругал охранника и не подчинялся его требованию успокоиться.

Сходил в туалет в полицейской машине

Будущий обвиняемый, оказавшись в квартире своего знакомого, разбил бокалы, хрустальную вазу, комод, а также облил жидкостью компьютер.

Но это еще не все. На балконе он нашил полиэтиленовый мешок с почвой и бросил его на капот одного из автомобилей. Позже, когда явились сотрудники полиции, он отказался их впускать, так что пришлось вызвать слесаря, чтобы вскрыть дверь.

Перед задержанием нарушитель оказал сопротивление, продолжил шуметь и агрессивно себя вести, в служебном автомобиле полиции бил по решеткам и демонстративно справил нужду.

Дрифт со стрельбой: хотели как в интернете

Группа водителей грубо нарушила общественный порядок агрессивной ездой. Они договорились имитировать увиденные в интернете действия — агрессивное управление автомобилем, совершая сознательное боковое скольжение. Одновременно из открытого окна авто они произвели несколько выстрелов из газового пистолета.

Что существенно: все это происходило не где–нибудь за городом, а на городской площади. Понятно, что зрители были шокированы.

Так себе отдых получился

На озере, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будущие обвиняемые мешали отдыхать другим: пытались проникнуть в палатку незнакомцев, поэтому испуганные люди были вынуждены покинуть ее.

Позже обвиняемые попытались спровоцировать драку и настаивали на том, чтобы все присутствующие вместе с ними выпили.

Некий будущий обвиняемый начал с того, что приобрел в пляжном кафе бутылку с алкогольным напитком. После этого он направился на террасу, где в этот момент за столиками обедали другие посетители.

Обвиняемый из расистских побуждений агрессивно набросился на них, заявив, что им запрещено смотреть на латышских девушек. Одного из иностранцев он ударил по затылку, схватил за волосы и столкнул со стула.

В гостевом доме, где отмечали свадьбу, несколько гостей напали на будущего потерпевшего с металлической битой, ударив его по спине, отчего он упал.

Конфликт закончился после приезда полиции, и понятно, что радостное событие для молодоженов было испорчено.

Мужчина взял роботизированную газонокосилку, принадлежащую фирме, поднял над головой, демонстративно понес по пешеходному мосту реки, а затем бросил в реку.

По мосту в это время гуляли несколько отдыхающих, которые очень испугались.

В больницах тоже неспокойно

В приемном отделении больницы обвиняемый подошел к лежащему больному и силой попытался сорвать с него одеяло. Другой пациентке он начал дергать кровать, женщина испугалась и начала кричать.

Покидая приемную в сопровождении охранника, агрессор столкнул принтер.

Как за это наказывают

Грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу или наглости при игнорировании общепринятых норм поведения и препятствовании спокойствию людей, работе учреждений или предприятий (хулиганство), наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.

Хулиганство, совершенное группой лиц, или связанное с нанесением телесных повреждений потерпевшему, или повреждением или уничтожением имущества, или с сопротивлением представителю власти, или совершенное с применением оружия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.