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Студента не каждый обидеть может: учащиеся Латвии судятся за стипендию и оценки 1 922

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Студента не каждый обидеть может: учащиеся Латвии судятся за стипендию и оценки
ФОТО: dreamstime

Можно ли оспорить в суде непредоставление стипендии? В каких случаях можно обжаловать оценку проверочной работы? Если возник конфликт с преподавателем, когда можно выиграть дело в суде?..

В канун экзаменов на поступление в вузы Карлис Арайс, советник по коммуникациям Сената Верховного суда (ВС) приводит поучительные примеры, как разрешались подобные споры.

Отказ не принимается

Ситуация довольно обычная: студентка учебной программы магистра Латвийской академии культуры подавала заявку на стипендию, однако ей отказали.

Сначала заявительница оспорила это решение в вузе — но безуспешно. После чего она обратилась в Административный районный суд, который поначалу прекратил дело, ведь это внутреннее дело вуза.

Однако студентка решила проявить настойчивость. С частной жалобой заявительницы дело поступило в Сенат, который принял ее сторону. ВС указал: стипендия — это отнюдь не внутреннее дело вуза: "Решение о предоставлении стипендии имеет внешний характер, поскольку целью стипендии является оказание студенту имущественной поддержки на учебу".

ВС также отметил очевидное: решение о стипендии может повлиять на конечные результаты обучения, предоставляя преимущества перед другими студентами. Соответственно решение, которым лицу отказано в праве на получение стипендии, соответствует всем признакам административного акта, таким образом проверка законности такого решения подлежит административному суду.

В общем, стипендию можно и отсудить. Понятно, что это один из рычагов давления в руках студентов. (Дело Nr.SK А–386/2011.)

Можно ли оспорить свою отметку?

А вот тут оказалось, что нет.

Некий студент на курсе юридического факультета "Право собственности" получил оценку 7 (хорошо). Не согласившись с этой оценкой, заявитель оспорил ее в академическом арбитражном суде Латвийского университета, который признал его заявление необоснованным и отклонил.

После этого заявитель обратился в Административный суд, попросив признать, что в процессе оценки его работы было допущено существенное процессуальное нарушение, и в связи с этим издать благоприятный административный акт о назначении оценки 8 баллов. Однако сделать этого не удалось.

Затем районный суд уточнил заявление и возбудил дело об отмене решения арбитражного суда. Однако и это дело было прекращено, а упорный заявитель обратился в Сенат с частной жалобой.

Сенат ВС отметил, что решение о предоставлении индивидуальной оценки по одному учебному предмету существенно не затрагивает права лица, особенно если не делается вывод о том, что предоставленная оценка затруднила бы или исключила дальнейшее обучение или трудовую деятельность лица.

Таким образом, признается, что присвоенная оценка является внутренним решением, и его проверка судом не предусмотрена. (Дело Nr.SK А–1564/2020.)

"Это эмоциональное насилие!"

Нередко в процессе учебы возникают проблемы и конфликты между преподавателями и студентами.

Вот одна из таких ситуаций: один из студентов обратился в суд с требованием признать действия вуза эмоциональным насилием и обязать вуз в письменной форме извиниться за это.

Поводом стали слова от профессора в электронной переписке — его издевательства и ирония. По мнению студента, профессор своими действиями задел его честь и достоинство.

Административный суд ему отказал. Сенат, в свою очередь, отметил, что не каждое острое слово создает основания для обращения с требованием возмещения вреда в суд. Чтобы говорить об ущемлении прав истца в суде, следует иметь возможность указать на серьезный характер нарушения и что коммуникация достигла уровня, которая существенно ограничила права человека (студента).

В данном случае, учитывая и то, что переписка не была публичной, существенного ущемления прав заявителя — и как следствие ограничения прав человека — Сенат не усмотрел. А потому пришел к выводу, что это заявление не подлежит рассмотрению в порядке административного процесса. (Дело Nr.SK А–525/2024.)

Спор за платное место

В Сенат поступило дело, по которому заявитель подал заявку на платное обучение по программе высшего профессионального образования второго уровня "резидентура в медицине" по специальности "пластический хирург".

Решением приемной комиссии Рижского университета Страдиня были утверждены результаты конкурса. Согласно количеству набранных баллов заявитель занял третье место, но не получил права учиться по выбранной специальности, так как в нее были приняты два других кандидата.

Абитуриент обратился в Административный суд, попросив признать решение университета неправомерным.

Сенат в своем решении отметил: с учетом специфики обучения в резидентуре количество учебных мест может измениться по объективным и не зависящим от университета причинам. Но это не основание не соблюдать правила приема в университет и количество учебных мест не определять вообще. Если во время конкурса по объективным причинам количество мест меняется, то университет может соответствующим образом изменить установленное количество мест, надлежащим образом информировав о смене и ее причинах претендентов.

"Непрозрачная процедура определения количества мест в общей связи с предоставлением недостоверной информации о моменте и способе определения количества мест может вызвать сомнения в справедливом отбора". В общем, Сенат встал на сторону заявителя. (Дело Nr.SK А–44/2022.)

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#студенты # суд
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Антон Городницкий
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(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    25-го мая

    Таких самых умных, нужно так заваливать, что бы сами от учебы отказывались или сидели ниже травы. Только делать это нужно, с умом что бы комар носа не подточил. Каждый суслик в поле органном.

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