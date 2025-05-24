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В Латвии замечена новая «широкомасштабная автоматизированная афера» 3 39566

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
В Латвии замечена новая «широкомасштабная автоматизированная афера»
ФОТО: dreamstime

Несмотря на регулярные предупреждения в СМИ не попадаться в лапы мошенников, люди продолжают "вестись" на просьбы якобы сотрудников полиции, банков и других учреждений поделиться конфиденциальной информацией, пишет nra.lv.

В этом году клиенты четырёх крупнейших банков Латвии по собственной инициативе подтвердили платежи, в результате чего за первые четыре месяца было выманено в общей сложности 3,314 миллиона евро, свидетельствуют обнародованные данные Ассоциации финансовой отрасли (АФО).

Член Ассоциации профессионалов в сфере безопасности Нил Путниньш на своей странице в Facebook предупреждает о новой "широкомасштабной автоматизированной афере в Латвии".

Он пишет, что в Латвии выявлена новая схема автоматизированного мошенничества — с банковских карт как частных лиц, так и предприятий списываются суммы в размере от 20 до 30 евро. Получателем транзакций является компания "Happiness Vientiane", зарегистрированная в Лаосе, причём платежи осуществляются в долларах США.

"Важно:

  1. Поскольку Лаос не является государством-членом ЕС, на этот регион не распространяется обязательная верификация 3D Secure (например, подтверждение через банковское приложение или Smart-ID).
  2. В нескольких случаях пострадавшие карты были новыми и ранее не использовались в интернете, что может свидетельствовать не об утечке данных, а о генерации номеров карт с помощью автоматизированных алгоритмов.

Что делать, если вы заметили подозрительный платёж:

  • Немедленно свяжитесь со своим банком — такие платежи, как правило, можно вернуть.
  • Банк, скорее всего, заблокирует текущую карту и выдаст новую.
  • Проверьте свои настройки интернет-платежей — отключите их, если они не нужны.

Рассмотрите возможность использования:

  • Отдельного счёта с ограниченными средствами исключительно для интернет-платежей;
  • Одноразовых или виртуальных карт, которые легко заменить и контролировать", — призывает Нил Путниньш.
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#мошенничество
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(3)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Именно по этому только лохи держат деньги на карте. Оставили на оплату ЖКХ, какие то мелкие покупки на Шейне, Алике и т.п. Остальное не снимать. А то и риск попасть на мошенников есть и нахрена ВИДу знать, куда Ты тратишь свои кровные. Наличка была и будет лучшим вариантом. Как бы нас не пытались переубедить в этом заинтересованные банки и государство. Что бы мы были под колпаком.

    115
    32
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Именно по этому только лохи держат деньги на карте. Оставили на оплату ЖКХ, какие то мелкие покупки на Шейне, Алике и т.п. Остальное снимать. А то и риск попасть на мошенников есть и нахрена ВИДу знать, куда Ты тратишь свои кровные. Наличка была и будет лучшим вариантом. Как бы нас не пытались переубедить в этом заинтересованные банки и государство. Что бы мы были под колпаком.

    60
    29
  • A
    Aleks
    24-го мая

    Дебилизм неистребим.Сколько в свое время рассказывали про наперсточников ,показывали по ТВ как все происходит и все равно находились люди,которые попадались на удочку. Была в России масштабная афера МММ-несли деньги.Недавно появилась МММ2.Ничего не изменилось. Видимо,среди населения есть часть определенных людей,не дружащих с мозгами и с этим ничего не поделать ((

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