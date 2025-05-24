В Латвии замечена новая «широкомасштабная автоматизированная афера»

Несмотря на регулярные предупреждения в СМИ не попадаться в лапы мошенников, люди продолжают "вестись" на просьбы якобы сотрудников полиции, банков и других учреждений поделиться конфиденциальной информацией, пишет nra.lv.
В этом году клиенты четырёх крупнейших банков Латвии по собственной инициативе подтвердили платежи, в результате чего за первые четыре месяца было выманено в общей сложности 3,314 миллиона евро, свидетельствуют обнародованные данные Ассоциации финансовой отрасли (АФО).
Член Ассоциации профессионалов в сфере безопасности Нил Путниньш на своей странице в Facebook предупреждает о новой "широкомасштабной автоматизированной афере в Латвии".
Он пишет, что в Латвии выявлена новая схема автоматизированного мошенничества — с банковских карт как частных лиц, так и предприятий списываются суммы в размере от 20 до 30 евро. Получателем транзакций является компания "Happiness Vientiane", зарегистрированная в Лаосе, причём платежи осуществляются в долларах США.
"Важно:
- Поскольку Лаос не является государством-членом ЕС, на этот регион не распространяется обязательная верификация 3D Secure (например, подтверждение через банковское приложение или Smart-ID).
- В нескольких случаях пострадавшие карты были новыми и ранее не использовались в интернете, что может свидетельствовать не об утечке данных, а о генерации номеров карт с помощью автоматизированных алгоритмов.
Что делать, если вы заметили подозрительный платёж:
- Немедленно свяжитесь со своим банком — такие платежи, как правило, можно вернуть.
- Банк, скорее всего, заблокирует текущую карту и выдаст новую.
- Проверьте свои настройки интернет-платежей — отключите их, если они не нужны.
Рассмотрите возможность использования:
- Отдельного счёта с ограниченными средствами исключительно для интернет-платежей;
- Одноразовых или виртуальных карт, которые легко заменить и контролировать", — призывает Нил Путниньш.
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