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Давление мигрантов на границе продлится еще несколько лет 0 306

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.05.2025
LETA
Давление мигрантов на границе продлится еще несколько лет
ФОТО: LETA

Давление нелегальных мигрантов из Беларуси и косвенно из России на латвийскую границу может продолжаться еще несколько лет, заявил во вторник в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) генерал Гунтис Пуятс.

Пуятс отметил, что апрель и май стали для ГПО месяцами очень интенсивной работы, поскольку ежедневно фиксировалось около 70 нарушителей границы, что составляет от 1500 до 2000 человек в месяц.

В понедельник сотрудники Государственной погранохраны предотвратили попытки 32 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую государственную границу. В целом с начала года от незаконного пересечения границы были удержаны 3895 человек, сообщила агентству LETA Государственная погранохрана.

Ранее ГПО сообщала, что по гуманным соображениям в этом году в Латвии были приняты более 50 человек, однако сегодня уточнила, что фактически таких лиц было значительно меньше — всего 12 человек. Данные были уточнены «после выяснения обстоятельств и проведения процессуальных действий».

По словам Пуятса, вызовов сейчас больше, чем год назад, и он не ожидает снижения числа нелегальных мигрантов ни летом, ни в ближайшие годы.

В таких условиях, по словам главы ГПО, очевидно, что правительство продлит особый режим безопасности в приграничной с Беларусью зоне, а возможно, даже придётся рассматривать введение более жёстких мер.

Пуятс рассказал, что в апреле этого года произошло четыре серьёзных инцидента, когда нелегальные мигранты не подчинялись требованиям пограничников, и для их задержания пришлось применять оружие. Сами мигранты оружие пока не применяли, но оказывали физическое сопротивление.

Руководитель ГПО добавил, что в Латвию также попадает довольно много мигрантов, в результате чего центры временного задержания в настоящее время переполнены и достигли предела своей вместимости.

В этом году задержаны 19 перевозчиков нелегальных мигрантов, среди которых граждан Латвии — немного.

Кроме того, в страну легальным способом в этом году приезжает больше граждан Узбекистана, чем в предыдущие годы, однако у них часто выявляют поддельные въездные документы, а у части впоследствии фиксируются нарушения условий пребывания.

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#мигранты #восточная граница
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