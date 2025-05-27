Магазинные воры взялись за ножи: за месяц в Риге три охранника получили ножевые ранения

В результате нападений грабителей ножевые ранения в магазинах столицы получили уже трое охранников, предупреждает Госполиция.

ЧП на Саркандаугаве: ударил ножом в живот

22 мая полиция получила вызов в один из магазинов в рижском районе Саркандаугава, где неизвестный мужчина нанес ножевые ранения охраннику торговой точки и скрылся с места происшествия.

Преступник напал на охранника с канцелярским ножом после того, как тот попытался предотвратить кражу. Охранник получил ранение в область живота и руки и был доставлен в медицинское учреждение.

Личность нападавшего удалось быстро установить. И уже через несколько часов полицейские задержали подозреваемого мужчину (1992 г. р.).

Как выяснилось, задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные преступления. В частности, он украл велосипед.

ЧП в Кенгарагсе: вор бил ножом по ногам

Похожий случай произошел 26 апреля в торговом центре в Кенгарагсе.

Вечером этого дня полиция получила вызов в торговый центр в Кенгарагсе, где мужчина ранил ножом сразу двух охранников и сбежал.

Преступник напал на сотрудников охраны в тот момент, когда его задержали за кражу из одного из магазинов торгового центра.

Когда охранники вели предполагаемого вора в служебное помещение, тот неожиданно достал нож и ударил обоих сотрудников охраны по ногам.

Личность нападавшего сразу установить не удалось, однако полицейские смогли идентифицировать его по записям камер видеонаблюдения. Подозреваемый — мужчина 1978 г. р., ранее судимый за кражи и хранение наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители уже через несколько часов обнаружили и задержали его в одной из квартир в Латгальском предместье Риги.