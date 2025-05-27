Пожар ночью произошел на закрытой платной стоянке на улице Пуцес, 32A. Полностью выгорело семь машин.

Вот, что с места событий сообщает корреспондент bb.lv:

– С утра позвонили люди, подъехал в престижный квартал спального жилмассива, где совсем рядом - участок полиции самоуправления. Пожарные уже уехали, все в пене. Стоят два полицейских экипажа - а что толку? Поджигателей - и след простыл.

Среди версий пожара называются "стояночные войны". Поджог могли организовать конкуренты?

Есть версия про пироманов. Впрочем, непонятно, зачем им перелезать через забор и рисковать попасть на камеру.

Возможно также произошло самовозгорание автомашины, и уже потом огонь перекинулся на соседние авто. Чем больше в стране электромобилей, тем выше риск, что что-нибудь в них коротнёт.

ДОПОЛНЕНО: пожарные утверждают, что сгорело восемь машин. В ежедневной сводки Пожарно-спасательной госслужбы ЛР ЧП в Пурвциемсе описывает следующим образом:

Сегодня ночью, вскоре после трёх часов, пожарные были отправлены на улицу Пуцес в Риге, где на парковке горели восемь легковых автомобилей.

Причины произошедшего выясняет Государственная полиция.

В 5:36 работы на месте происшествия были завершены.