Пожар ночью произошел на закрытой платной стоянке на улице Пуцес, 32A. Полностью выгорело семь машин. Вот, что с места событий сообщает корреспондент bb.lv: – С утра позвонили люди, подъехал в престижный квартал спального жилмассива, где совсем рядом - участок полиции самоуправления. Пожарные уже уехали, все в пене. Стоят два полицейских экипажа - а что толку? Поджигателей - и след простыл. Среди версий пожара называются "стояночные войны". Поджог могли организовать конкуренты? Есть версия про пироманов. Впрочем, непонятно, зачем им перелезать через забор и рисковать попасть на камеру. Возможно также произошло самовозгорание автомашины, и уже потом огонь перекинулся на соседние авто. Чем больше в стране электромобилей, тем выше риск, что что-нибудь в них коротнёт. ДОПОЛНЕНО: пожарные утверждают, что сгорело восемь машин. В ежедневной сводки Пожарно-спасательной госслужбы ЛР ЧП в Пурвциемсе описывает следующим образом: Сегодня ночью, вскоре после трёх часов, пожарные были отправлены на улицу Пуцес в Риге, где на парковке горели восемь легковых автомобилей. Причины произошедшего выясняет Государственная полиция. В 5:36 работы на месте происшествия были завершены. Читайте нас также: Google News

