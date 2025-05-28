Мигранты продолжают рваться в Латвию

В четверг попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы предприняли 82 человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране (ГПО).
В этом году пресечены уже 3977 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 12 человек.
Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.
В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам.
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