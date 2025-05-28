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Мигранты продолжают рваться в Латвию 1 448

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.05.2025
LETA
Мигранты продолжают рваться в Латвию

В четверг попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы предприняли 82 человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране (ГПО).

В этом году пресечены уже 3977 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 12 человек.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам.

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#мигранты #восточная граница
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(1)
  • A
    Aleks
    28-го мая

    Судя по чернеющему городу,по гуманитарным соображениям завезено гораздо больше,чем 38 человек.

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