Мигранты продолжают рваться в Латвию

В этом году пресечены уже 3977 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 12 человек.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам.