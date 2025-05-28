Прокуратура ЛР в третий раз вынуждена возобновить дело против Цукурса, которого обвиняют в убийстве евреев

Генеральная прокуратура Латвии приняла решение возобновить уголовное производство по делу о возможном участии латышского лётчика Херберта Цукура в уничтожении еврейского гражданского населения, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

В прокуратуре была проведена проверка решения прокурора о прекращении уголовного производства о причастности Цукурса к геноциду.

Вдруг обнаружилось, что в деле появились новые факты, ранее неизвестные следствию до прекращения производства. Поэтому старший прокурор приняла решение о возобновлении уголовного производства.

В деле назначен новый процессуальный руководитель — прокурор этого же отдела.

Как ранее сообщалось, уголовное производство по делу о возможном участии Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения было начато в 2006 году, но в 2018 году Генеральная прокуратура впервые его прекратила.

Во время Второй мировой войны Цукурс был связан с командой Арайса, участвовавшей в массовых убийствах гражданского населения в период нацистской оккупации.

В ходе следствия было установлено, что 14 июля 1941 года Цукурс начал службу в команде Арайса в звании офицера. Изначально он был помощником Арайса.

Во время расследования была собрана обширная информация из архивов Латвийской Республики, в том числе из сотен уголовных дел архива бывшего КГБ Латвийской ССР, а также из свидетельств участников команды Арайса и материалов Гамбургского окружного суда по делу Арая.

Кроме того, были направлены запросы о правовой помощи в Россию, Бразилию, Гамбургский суд, а также проанализированы материалы, присланные Центром Симона Визенталя, информация из СМИ, данные от родственников Цукура и другие источники.

По мнению прокуратуры Латвии полученная информация из-за рубежа была недостаточной для того, чтобы подтвердить участие Цукурса в уничтожении еврейских гражданских лиц.

Тем не менее в 2019 году Совет еврейских общин Латвии и несколько пострадавших обратились с заявлением к тогдашнему генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу с просьбой возобновить уголовное производство против Цукурса. Заявление было обосновано новыми обстоятельствами, в том числе показаниями частного лица, проживающего в Израиле, которое лично видело Цукурса и наблюдало его действия в Рижском гетто при конвоировании заключённых в Румбулу, а также воспоминаниями Абрама Шапиро.

Производство было возобновлено, однако в конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис вновь прекратил дело, посчитав, что в действиях Цукура отсутствует состав преступления.

В январе 2024 года старший прокурор Марис Лея отменил это решение, сочтя, что в оценке доказательств были допущены ошибки, и поручил прокурору Лочмелису продолжить расследование.

4 апреля этого года Лочмелис вновь прекратил уголовное производство, поскольку не обнаружил в действиях Цукурса состава преступления.

Теперь уголовное производство возобновлено уже в третий раз.

Для справки

Цукурс был убит в 1965 году в Монтевидео (Уругвай) в ходе операции израильской разведки «Моссад».

Арайс в 1979 году был приговорён Гамбургским судом к пожизненному заключению и умер в тюрьме в 1988 году.

Также по теме: В Сейме обсудили реабилитацию участников полицейских формирований — и лично Цукурса