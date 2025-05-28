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Прокуратура ЛР в третий раз вынуждена возобновить дело против Цукурса, которого обвиняют в убийстве евреев 5 1984

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Прокуратура ЛР в третий раз вынуждена возобновить дело против Цукурса, которого обвиняют в убийстве евреев

Генеральная прокуратура Латвии приняла решение возобновить уголовное производство по делу о возможном участии латышского лётчика Херберта Цукура в уничтожении еврейского гражданского населения, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

В прокуратуре была проведена проверка решения прокурора о прекращении уголовного производства о причастности Цукурса к геноциду.

Вдруг обнаружилось, что в деле появились новые факты, ранее неизвестные следствию до прекращения производства. Поэтому старший прокурор приняла решение о возобновлении уголовного производства.

В деле назначен новый процессуальный руководитель — прокурор этого же отдела.

Как ранее сообщалось, уголовное производство по делу о возможном участии Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения было начато в 2006 году, но в 2018 году Генеральная прокуратура впервые его прекратила.

Во время Второй мировой войны Цукурс был связан с командой Арайса, участвовавшей в массовых убийствах гражданского населения в период нацистской оккупации.

В ходе следствия было установлено, что 14 июля 1941 года Цукурс начал службу в команде Арайса в звании офицера. Изначально он был помощником Арайса.

Во время расследования была собрана обширная информация из архивов Латвийской Республики, в том числе из сотен уголовных дел архива бывшего КГБ Латвийской ССР, а также из свидетельств участников команды Арайса и материалов Гамбургского окружного суда по делу Арая.

Кроме того, были направлены запросы о правовой помощи в Россию, Бразилию, Гамбургский суд, а также проанализированы материалы, присланные Центром Симона Визенталя, информация из СМИ, данные от родственников Цукура и другие источники.

По мнению прокуратуры Латвии полученная информация из-за рубежа была недостаточной для того, чтобы подтвердить участие Цукурса в уничтожении еврейских гражданских лиц.

Тем не менее в 2019 году Совет еврейских общин Латвии и несколько пострадавших обратились с заявлением к тогдашнему генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу с просьбой возобновить уголовное производство против Цукурса. Заявление было обосновано новыми обстоятельствами, в том числе показаниями частного лица, проживающего в Израиле, которое лично видело Цукурса и наблюдало его действия в Рижском гетто при конвоировании заключённых в Румбулу, а также воспоминаниями Абрама Шапиро.

Производство было возобновлено, однако в конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис вновь прекратил дело, посчитав, что в действиях Цукура отсутствует состав преступления.

В январе 2024 года старший прокурор Марис Лея отменил это решение, сочтя, что в оценке доказательств были допущены ошибки, и поручил прокурору Лочмелису продолжить расследование.

4 апреля этого года Лочмелис вновь прекратил уголовное производство, поскольку не обнаружил в действиях Цукурса состава преступления.

Теперь уголовное производство возобновлено уже в третий раз.

Для справки

Цукурс был убит в 1965 году в Монтевидео (Уругвай) в ходе операции израильской разведки «Моссад».

Арайс в 1979 году был приговорён Гамбургским судом к пожизненному заключению и умер в тюрьме в 1988 году.

Также по теме: В Сейме обсудили реабилитацию участников полицейских формирований — и лично Цукурса

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#прокуратура #холокост
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(5)
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Ну, никак не получается отмыть фашиста и убийцу. Никак не получается сделать латышского Бандеру. Неужели, Европе не противны эти потуги?

    18
    1
  • A
    Aleks
    28-го мая

    27 млн человек погибло в ВОВ и большинство русских,но евреи самые пострадавшие до сих пор,бедняжки. 80 лет прошло и хорошо ныть и этим пользоваться.

    30
    45
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го мая

    Похоже на то, что для латвийской прокуратуры, обвинение против этого палача должны подтвердить воскресшие люди, которых он убивал. По другому никак!!!

    115
    4
  • lg
    lo gos
    28-го мая

    Не зря его израильская разведка молотками забили и в деревянный ящик запаковала. В Бикерниекском лесу там огромное кладбище убитых евреев: холмы, ямы, могилы, горки из закопанных и убитых.

    64
    2
  • Ч
    Чангл
    lo gos
    28-го мая

    Его убили сами евреи и в Аргентине если не ошибаюсь. Есть хорошая правда про него в фильме. Но он сейчас герой Латвии. Всё, что нужно знать о власти

    53
    2
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