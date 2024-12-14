В будущем году стукнет 35 лет, как Латвия восстановила независимость. А вдруг выясняется, что у нас еще окончательно не реабилитировали незаконно репрессированных.

Специальное заседание Комиссии по правам человека и общественным делам собрала в среду ее председатель Лейла Расима ("Прогрессивные"). Ее аудизапись выложена на Saeima.lv.

Все материалы — поддельные

Инициатор поднятого вопроса Александрс Кирштейнс (избран от Национального объединения, ныне внефракционный депутат) рассказал, что Верховный Совет, в котором он работал народным избранником, еще 3 августа 1990 года принял Закон о статусе незаконно репрессированных.

"Но туда немногое могли вписать, потому что тут находились оккупационные войска, всякие их трибуналы, действовал еще Комитет государственной безопасности". "Очень кратко могу сказать, что не реабилитированы люди, которых расстреляли без суда, которые умерли в заключении, осуждены армейскими трибуналами. Очень многие по статье "измена родине" Уголовного кодекса РСФСР".

По оценкам экспертов, в Латвии может быть около 3000 человек, которые так или иначе не получили реабилитацию. В том числе даже те, кто печатал Библию. "В Лигатне были баптисты, — указал А. Кирштейнс. — Их посадили в психиатрическую больницу". Он напомнил, что еще покойный генпрокурор Скрастиньш проверил политические процессы в ЛССР — но сейчас необходимо "политическое решение".

"Человека судили за то, что он ограбил магазин — но он был национальный партизан", — подчеркнул политик. По его словам, в советских судах "все материалы — поддельные". Сославшись на историка Холокоста в Латвии Андриевса Эзергайлиса (1930–2022), А.Кирштейнс заявил, что в 1961 году в Риге провели процесс бывших участников 18–го и 21–го добровольческих полицейских батальонов с целью создания международного резонанса, дабы подорвать за границей дискуссию о восстановлении независимости Балтийских государств.

"Было принято решение повторно арестовать тех, кто после войны прошел фильтрацию, легионеров, помощников. Они вышли, поженились, а их арестовали и стали судить повторно, что было в противоречии даже с советскими законами.

Технический сотрудник в расстрельной команде

А. Эзергайлис написал А. Кирштейнсу отзыв о тех процессах, подчеркнув, что их целью было показать, что в Балтии и в Латвии в частности "живут буржуазные националисты, которые проводили Холокост до немцев и без немцев". Комитет по культурным связям с соотечественниками за границей выпускал "книжечки", в которых рассказывалось об ужасных карательных экспедициях.

Москва прислала в Ригу специального прокурора, российского латыша, чтобы доказать, что "латыши с особой жестокостью занимались уничтожением евреев". Историк Эзергайлис считал, что в Сейме надо было бы создать специальную комиссию, которая закрыла бы все исторические вопросы XX века.

Хербертс Цукурс "работал как технический сотрудник" — так, опять же со ссылкой на покойного А. Эзергайлиса, депутат Кирштейнс отозвался о знаменитом в 1930–е годы летчике, который, вступив во "вспомогательную" (расстрельную) команду Викторса Арайса. "Сколько времени и денег было потрачено, чтобы доказать его вину, но не найдено ни одно доказательство, что он был замешан в каком–то деянии".

Наряду с этим, подчеркнул А. Кирштейнс, "у нас были расстреляны люди по законам Российской Федерации, и это большой позор". Депутат также указал, что не реабилитированы и те люди, которые хотели угнать самолеты из СССР.

С точки зрения правоохранителей

Представитель Министерства юстиции Ребека Лавениеце со своей стороны указала, что законодатель имеет право расширить круг лиц, на которых распространяется реабилитация. Советник министра Инесе Либини–Эгнере ("Новое Единство") считает, что ее ведомство могло бы поддержать такую политическую инициативу. Однако есть вопросы: как обращаться за реабилитацией иностранным гражданам; как проводить реабилитацию в отношении особо опасных преступлений (разумеется — "с точки зрения хорошего управления"!), и наконец, "с точки зрения юридической техники", надо ли писать отдельный закон, или хватит поправок к имеющейся нормативной базе.

"Большая часть репрессированных уже реабилитирована", — отметила госпожа Лавениеце. Одновременно Минюст оценивает и восстановление правового статуса лиц, незаконно помещенных в психиатрические больницы после 17 июня 1940 года.

Как выяснилось, SIA "Рижский центр психиатрии и наркологии" должен был проводить экспертизу лиц, которых в СССР признали ненормальными. Но, к сожалению, на практике ни один бывший узник карательной психиатрии за справедливостью не обратился.

Генпрокуратура ЛР между тем считает, что расширение круга реабилитированных лиц на граждан Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии (по предварительным оценкам 2200 человек) приведет к перегрузке правоохранителей. Специализированные подразделения прокуратуры по реабилитации давно ликвидированы. К тому же реабилитация без инициативы самого субъекта невозможна: "Должно быть мотивированное заявление".

Законно или нет?

Юридический советник Верховного суда ЛР Иварс Чивчишс отметил сложность разбирательства в отношении умерших лиц, особенно если рассматривается совершение ими преступления против мира и человечности. Сложно изучать, можно ли реабилитировать иностранца, которого обвиняли в преступлениях на территории Латвии — ведь неясно, как он въехал сюда, законно или нет. Материалы по осужденным латвийцам находятся в ведении силовых структур России и Казахстана.

Господин Чивчишс косвенно признал, что решения о реабилитации могут быть и аннулированы — если будет констатировано, например, доносительство персоны в пользу репрессивных органов или участие оного в преступлениях против мира и человечности.

Заместитель государственного секретаря МВД ЛР, директор Юридического департамента Вилнис Витолиньш, указал, что решение о расширении круга реабилитируемых ложится на законодателей. Чисто технически, конечно, нужно посмотреть, как это будет согласовываться с уже имеющимися законами, и какие льготы получат эти персоны.

Начальник Отдела контроля статуса лиц Управления по делам гражданства и миграции Санда Циелена сообщила, что в Латвии за последние пять лет только пять лиц вновь получили статус политрепрессированного.

70 лет спустя

Латвийский национальный архив между тем столкнулся с проблемой получения данных из республик бывшего СССР, где были арестованы выходцы из Латвии, проходившие там воинскую службу либо работавшие. Эксперты изучали два таких дела из РСФСР и два из БССР. "Политические дела того времени — многие тома, 20 или 30, их тяжело скопировать, и они будут плохого качества". Поэтому архивисты, хранящие в Риге подобные материалы, приглашают сотрудников прокуратуры непосредственно изучать их в фондах. Возможна и дигитализация путем сканирования.

В архиве недавно нашли дело человека, которого, кроме антисоветской агитации, судили и за порнографию. "Притянуто за уши", — считают эксперты.

Ваш автор, в частности, изучил целый ряд таких оцифрованных материалов в хранилище архива на улице Сканду (бывшее производство микроэлектроники в Иманте). Стоит отметить, что по действующему законодательству Латвии исследователи могут работать с документами, касающимися лиц, умерших не ранее 70 лет назад, или если дата смерти неизвестна, то не ранее 110 лет со дня рождения. Прокуроров, впрочем, это не касается.