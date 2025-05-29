Нелегальный поток растёт: только в мае — почти 2000 попыток

Позавчера из Беларуси в Латвию попытались незаконно попасть 82 человека, а всего с начала года - 3977. По соображениям гуманности пересечь границу было разрешено 12 лицам. Резко возросло и число заявлений на предоставление убежища - за одну неделю его попросили 52 человека. Однако в целом Латвия по-прежнему в основном используется мигрантами как транзитная страна, что подтверждает и статистика о получателях статуса беженца - большинство из них здесь не остаются.

С апреля поток граждан третьих стран резко возрос - за месяц границу пытались пересечь 1666 человек, а в мае - уже 1956 человек. Возбуждено также 30 уголовных дел, из них 28 - за незаконное перемещение лиц через государственную границу, задержаны 19 перевозчиков и 141 иммигрант.

Национальный состав нарушителей разнообразен, но доминируют выходцы из стран Африки. Например, среди задержанных во вторник, 27 мая, большинство были из Сомали, Марокко, Алжира, Судана, Камеруна и Йемена, сообщил на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплоченности общества начальник оперативного управления Государственной пограничной охраны (ГПО) Янис Лайминьш.

Он отметил, что срок усиленного режима охраны на латвийско-белорусской границе завершится 30 июня, но ГПО будет просить его продлить до 31 декабря. Поскольку ресурсов пограничников недостаточно и всю территорию охватить не удается, части мигрантов удается незаконно пересечь границу и попасть на территорию ЕС, однако ненадолго - чаще всего они позже попадаются в Литве или Польше. В этом году коллегами из этих стран были задержаны 92 таких лица и возвращены в отправную точку своего "путешествия" - Латвию.

Все, кто попадает в центры задержания иностранцев в Муцениеки и Даугавпилсе, подают заявления на предоставление убежища. С начала этого года заявления подали 295 человек, в том числе 12 повторно. Как рассказал заместитель руководителя Управления по делам гражданства и миграции Вилмарс Мангалиc, среди соискателей убежища выделяются граждане стран Средней Азии, которые часто прибывают на пограничные пункты Латвии юридически хорошо подготовленными - уже с заявлениями на латышском языке.