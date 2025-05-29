Жителей Латвии вербуют через интернет для перевозки нелегальных мигрантов, оказавшихся в стране, в другие государства Европейского союза, сообщает передача Bez Tabu ( ТВ3 ).

В соцсетях латвийцам предлагают работу водителем. Откликнувшись на объявление, соискателям через приложение Telegram раскрывают суть предложения — это незаконный бизнес по перевозке нелегальных мигрантов из Латвии в Германию, установил журналист программы под прикрытием.

Организатор нелегального бизнеса, представившийся как Dima Manager, активно вербует жителей Латвии.

«Это люди, нелегальные мигранты. У них с собой нет никаких документов. Не у всех получается [довезти]. Кого-то ловят на границе Литвы и Польши, а другим удаётся доехать до цели, всё хорошо», — пояснил Dima, добавив, что сам находится за пределами Латвии.

Жителям страны он предлагает перевозить группы из как минимум четырёх мигрантов, обещая за это оплату от 1500 евро за одну поездку.

По словам Димы, таких вербовщиков, как он, довольно много. Самой рискованной точкой он считает пункт пограничного контроля между Литвой и Польшей, где выборочно проверяют автомобили. Он рекомендует пересекать границу между 4:00 и 6:00 утра — якобы в это время пограничники менее внимательны.

«В этом месяце я перевёз около 150 человек. Не получилось перевезти где-то 15. Полторы тысячи евро за четырёх человек заплачу. Оплачу и топливо. Сейчас [нелегальные мигранты] находятся в Рижском районе. Это люди из арабских стран. В Латвию в основном попадают через Беларусь. Организаторы находятся в арабских странах. Там есть как бы туристическая фирма. Люди платят деньги и говорят, что хотят попасть в Европу. Фирма составляет маршрут. Стараются их доставить», — рассказал вербовщик.

Сотрудничая с недружественной Латвии властью Беларуси, организаторы из арабских стран обеспечивают массовый поток людей, чтобы создать давление на ЕС, осуществляя гибридную войну. Организаторы обещают людям лучшую жизнь, мигранты якобы платят за туристическую поездку, но белорусы гонят их через болота и леса, переправляя через границу как нелегалов.

Как сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, в последние месяцы значительно увеличилось число лиц, которых вытесняют в Латвию при поддержке белорусских служб. Генерал Пуятс подчеркнул, что среди нелегальных мигрантов могут быть и опасные элементы.

«Беларусь только что заключила договор на привлечение 150 тысяч человек из Пакистана. Первые уже прибыли в Беларусь. Это значит, что число нарушений в ближайшие месяцы и годы не сократится. Эти люди абсолютно нелегальны. Мы знаем об их радикализации, нежелании интегрироваться. Совершаются и преступления в странах ЕС. Эта проблема в последние годы стала достаточно заметной», — отметил Пуятс.

По его словам, в апреле этого года сотрудники погранслужбы задержали в Латвии 1666 нелегальных мигрантов, а в мае — более 1900 человек. Около 5% всё же удаётся проскользнуть, сообщил Пуятс.

«В Латвии есть те, кто их встречает. Нужны люди, готовые пойти на риск и перевезти нелегальных пересеченцев дальше — в Польшу, Германию. Пограничная охрана регулярно информирует общество, стараясь удержать от участия в перевозке. За это грозит серьёзная уголовная ответственность. Есть приговоры более шести лет лишения свободы, другому — четыре с половиной года. Также конфискуются автомобили», — подчеркнул Пуятс.

Государственная пограничная охрана в этом году начала уголовные процессы против 17 человек за незаконную перевозку и/или содействие незаконному пребыванию в Латвии, в прошлом году — против 49, в 2023 году — против 155 человек. В сотрудничестве с иностранными коллегами удаётся выйти и на организаторов более высокого уровня. Ведётся мониторинг объявлений о нелегальной перевозке в интернете, а также оперативные мероприятия.