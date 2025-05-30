В четверг 81 мигрант пытался незаконно пересечь границу Латвии с Беларусью

В четверг 81 человек попытался незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, таким образом, с начала года от пересечения этой границы были остановлены в общей сложности 4120 человек, сообщает агентству LETA Государственная пограничная охрана (ГПО).

В то же время, по гуманитарным соображениям пересечение границы в этом году было разрешено 12 лицам.

С потеплением погодных условий поток нелегальной иммиграции с территории Беларуси возобновился. Одновременно активизировались и пособники незаконного пересечения государственной границы.

В декабре прошлого года правительство продлило до 30 июня 2025 года режим усиленной охраны границы в приграничной зоне с Беларусью. Этот режим был введён из-за высокого наплыва нелегальных мигрантов, организуемого со стороны Беларуси. Изначально его планировалось сохранить до конца 2024 года.

Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.

С 19 марта этого года пункты пропуска Латвии на границе с Россией и Беларусью — «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово» — разрешено пересекать только на автомобилях. Такое решение было принято правительством по просьбе ГПО. Объясняется, что частичное закрытие пунктов пропуска необходимо в связи с текущей геополитической ситуацией и военными действиями, осуществляемыми Россией в Украине.

В прошлом году от незаконного пересечения границы с Беларусью были остановлены 5388 человек, а по гуманитарным причинам в страну были допущены 26 человек.