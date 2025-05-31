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Это было самоубийство: подробности падения молодого человека с вышки в Юрмале 1 1119

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.05.2025
TV3
Это было самоубийство: подробности падения молодого человека с вышки в Юрмале

Вечером вторника, на территории Дзинтарского лесопарка в Юрмале, произошла трагедия, потрясшая как местных жителей, так и сотрудников парка. Молодой человек, по словам очевидцев, после непродолжительной, задумчивой прогулки по аллеям, поднялся на смотровую башню, а спустя мгновение — прыгнул вниз с высоты около 20 метров. Полученные травмы оказались смертельными — он скончался на месте происшествия, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Очевидцы рассказывают, что парень долго ходил по парку в одиночестве, погружённый в свои мысли. Всё указывало на то, что решение было принято заранее. После прогулки он направился к смотровой башне и поднялся на один из её верхних балконов.

Ситуацию прокомментировал управляющий парком Гиртс, ставший свидетелем трагедии: «Там наверху был ещё один человек, он всё видел, слышал, как тот упал. Он сразу сбежал вниз и крикнул вызвать “скорую помощь”.

Другой прохожий, оказавшийся рядом, также незамедлительно позвонил медикам, которые прибыли довольно быстро и попытались оказать помощь: «Они довольно скоро приехали, пытались, я не знаю… реанимировать… Он ещё дышал. Наверное, травмы были слишком тяжёлые, не смогли спасти».

Сотрудники парка и самоуправление Юрмалы в срочном порядке начали обсуждать возможные меры безопасности, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи. Коллега Гиртса предлагает установить постоянный надзор у башни: «Тогда нужно ставить дежурного, чтобы стоял прямо у башни. В думе говорили, что что-то начнут делать. Сейчас там уже охранник стоит. Как он будет следить — не знаю».

После инцидента представители Юрмальской думы поручили обследовать саму конструкцию башни на предмет повреждений. По словам Гиртса: «Они уже искали, просили нас подняться на башню и посмотреть, не сломано ли что-то. Но он прыгнул с самого балкона».

Хотя смотровая башня часто страдает от мелких актов вандализма — надписей или незначительных повреждений, подобная трагедия за 15 лет её существования произошла впервые.

Представитель думы Mара Мичуле уверяет, что техническое состояние башни хорошее и она безопасна для посетителей: «В парке всегда присутствует представитель обслуживающей компании, который следит за ситуацией. Как только замечается что-то подозрительное — сразу сообщается полиции», — поясняет она.

Полиция в свою очередь обращается ко всем жителям и гостям Юрмалы с призывом быть особенно внимательными. Если вы замечаете человека с неадекватным поведением, особенно вблизи высоких сооружений, незамедлительно звоните в экстренные службы по номеру 112.

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#юрмала #самоубийство
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Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    1-го июня

    Там охрана не поможет, они (охранники) будут к каждому подходить и спрашивать, с какой целью вы на верх поднимаетесь или по пятам ходить? Там нужно средства безопасности какие-то, по типу как в Эльфилевой башне, ну или что-то в этом роде, сетки там какие-то или решётки. Охрана там не вариант.. Жаль парня, родным соболезную.

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