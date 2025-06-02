Нелегалы снова штурмуют границу: за три дня — почти 200 попыток

Из них в пятницу на границе были остановлены 70 нелегальных мигрантов, в субботу — 79, а в воскресенье — 47.

Всего с начала года от незаконного пересечения государственной границы было сдержано 4316 человек. В то же время по гуманным соображениям пересечение границы в этом году было разрешено 12 лицам.

Как уже сообщалось, с наступлением более тёплой погоды поток нелегальной иммиграции со стороны Беларуси возобновился. Одновременно активизировались и лица, способствующие незаконному пересечению границы.

В декабре прошлого года правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до 30 июня 2025 года. Этот режим введён в связи с вызванным Беларусью ростом потока нелегальных мигрантов. Изначально он был установлен до конца 2024 года.

Усиленный режим контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в волости Каунатас Резекненского края.

С 19 марта этого года пограничные пункты «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово» на границе с Россией и Беларусью можно пересекать только на автомобилях. Это решение правительство приняло по запросу Государственной пограничной охраны. Указано, что частичное закрытие необходимо из-за текущей геополитической ситуации, связанной с военными действиями России в Украине.

В прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было сдержано 5388 человек, а по гуманным соображениям в страну были приняты 26 человек.