Обрыв проводов, срыв расписания: в Латвии опять тормозят электрички

Из-за повреждения кабеля в понедельник после полудня было задержано движение поездов на линиях Сколте и Лугажи, сообщает ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

Представители LDz сообщили агентству LETA, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, и, по текущим прогнозам, для устранения повреждения потребуется примерно четыре часа.

Согласно информации на сайте АО "Pasažieru vilciens" (PV), поезд Валга (отправление в 14:11) — Рига (прибытие в 16:37) задерживается примерно на 15 минут.

Между тем, поезд Рига (отправление в 16:08) — Царникава (прибытие в 16:50) задерживается примерно на 35 минут, а поезда Рига (17:18) — Царникава (17:57) и Царникава (18:17) — Рига (18:55) отменены.

Также поезд Рига (15:38) — Саулкрасты (16:38) едет с задержкой около 35 минут, а поезд Саулкрасты (15:26) — Рига (16:25) стоит на железнодорожной станции Земитаны.

Во время устранения повреждения движение автотранспорта на отдельных переездах будет регулироваться сотрудниками LDz.