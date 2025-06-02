По соображениям безопасности за три дня въезд в Латвию был запрещён 15 лицам

По соображениям безопасности за последние три дня въезд в Латвию был запрещён 15 лицам, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В пятницу по этой причине въезд был запрещён двум гражданам Беларуси, а также по одному гражданину Молдовы, Казахстана, России и Бельгии. В субботу — четырём гражданам России, двум — Молдовы и одному — Беларуси, а в воскресенье въезд был запрещён одному гражданину России и одному — Бельгии.

В воскресенье попытался въехать в Латвию также гражданин Индии, в отношении которого действует запрет на въезд и пребывание на территории стран Шенгенской зоны.

Дополнительно нескольким лицам было отказано в пересечении границы по другим причинам, например, из-за недействительных виз или видов на жительство.

Все лица были возвращены в страны выезда.