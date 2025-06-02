Топором по голове: в Латгале мужчине дали 15 лет за убийство брата

Латгальский районный суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора за убийство брата, сообщает LETA со ссылкой на прокуратуру.

Осознавая беспомощное состояние убитого, обвиняемый в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и руководствуясь гневом, решил убить брата, с которым вместе употреблял алкогольные напитки.

Пока мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, спал и не мог себя защитить, обвиняемый подошёл к родственнику и намеренно не менее шести раз ударил его обухом топора по области головы.

Потерпевшему были нанесены тяжёлые, опасные для жизни телесные повреждения, в том числе открытый перелом в области височной кости с левой стороны головы, переломы носовых костей, верхней и нижней челюсти, кровоизлияния в головной мозг. В результате полученных травм смерть мужчины наступила на месте происшествия.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину в совершённом преступлении.