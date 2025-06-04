Нарколаборатория под Алуксне: дело шести украинцев передано в суд Латвии

Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.

Параллельно продолжается следствие по основному делу, чтобы выявить других лиц, причастных к этому криминальному бизнесу.

Что они там делали

В октябре 2024 года сотрудники полиции в Алуксненском крае в ходе операции, в которой участвовали сотрудники разных подразделений, задержали участников международной преступной группировки, состоящей полностью из иностранных граждан.

Одновременно полиция провела обыски в нескольких латвийских городах, в ходе которых изъяли свыше тонны готовой продукции — психотропного вещества клефедрон, а также более 38 тысяч литров различных химических веществ, которые, согласно заключению экспертов, являются прекурсорами — то есть основными компонентами для производства синтетических наркотических и психотропных веществ.

Помимо этого изъято оборудование лаборатории и различные предметы, связанные с производством наркотиков, а также другие доказательства и два автомобиля.

Известно, что преступники хранили прекурсоры на складе в Пиньках, откуда перевозили их в лабораторию в Алуксненском крае.

Фото: Valsts policija

Как считает следствие, изъятая продукция предназначалась для реализации в других стран Европейского союза, а также России и Беларуси. В настоящий момент завершаются последние экспертизы, которые установят точный состав и массу изъятых веществ.

"Анализируя изъятые вещества и оборудование, можно сделать вывод, что преступники, возможно, планировали производить и другие наркотические и психотропные вещества, помимо клефедрона", — отметила следователь 3–го отдела Главного управления криминальной полиции.

Все подозреваемые — граждане Украины

В ходе следствия подтвердилось участие в преступлении шести задержанных лиц. Среди подозреваемых — пять граждан Украины и один человек с двойным гражданством — Армении и Украины.

Один из задержанных руководил деятельностью преступной группы в Латвии, обеспечивая подчиненных всем необходимым для жизни и производства клефедрона.

Четверо других членов группы непосредственно занимались изготовлением наркотиков, а шестой задержанный отвечал за легализацию незаконно полученных средств.

Связь еще двух задержанных с расследуемым преступлением не подтвердилась. Пять подозреваемых с октября прошлого года находятся под стражей. Шестому мужчине мера пресечения была изменена на не связанную с лишением свободы.

Букет статей

В отношении шести фигурантов полиция возбудила уголовный процесс по:

части 3 статьи 253 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотических и психотропных веществ с целью реализации в составе организованной группы),

части 3 статьи 255 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотических и психотропных веществ с целью реализации в составе организованной группы),

части 3 статьи 190 (незаконное перемещение наркотических веществ, психотропных веществ, прекурсоров и новых психоактивных веществ через границу Латвийской Республики, совершенное организованной группой),

части 2 статьи 195 (легализация преступно нажитых средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В мае 3–й отдел Главного управления криминальной полиции Государственной полиции передал уголовное дело в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования задержанных.