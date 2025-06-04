Полиция раскрыла детали крупнейшей в Латвии нарколаборатории

Полиция завершила расследование дела о нарколаборатории в окрестностях Алуксне, сообщают Новости ТВ3 . В прошлом году там была ликвидирована крупнейшая на сегодняшний день наркопроизводственная база в Латвии. Изъято более тонны психотропных веществ. Полиция просит прокуратуру выдвинуть обвинения против шестерых иностранных граждан — граждан Украины, которым грозит до 20 лет лишения свободы.

В октябре прошлого года в Алуксненском крае прошла масштабная операция, в ходе которой была прекращена деятельность нарколаборатории. В операции участвовало и спецподразделение по борьбе с терроризмом OMEGA. Тогда полиция изъяла свыше тонны кледедрона и более 38 000 литров различных химических веществ, предназначенных для производства наркотиков — это крупнейшая подобная находка в истории Латвии.

Теперь расследование завершено, и полиция просит прокуратуру предъявить обвинения шести лицам.

«Ни один из этих людей не является резидентом Латвии, все они — граждане Украины, один — с двойным гражданством Украины и Армении. Мы активно сотрудничали на международном уровне как до, так и после задержаний. К сожалению, детали мы раскрыть не можем. Часть из них имела вид на жительство в ЕС, часть — нет. [TV3: Эти виды на жительство были получены в Латвии?] В том числе и в Латвии», - рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции Петерис Бауска.

Пятеро из шести задержанных с октября находятся под арестом. Им грозит до 20 лет тюремного заключения. Полиция установила роли всех участников: один руководил группой, четверо занимались производством наркотиков, шестой — легализацией доходов, полученных преступным путём. Оборот продукции, фигурирующей в деле, впечатляющий — ещё в прошлом году полиция оценила её как минимум в 400 миллионов евро.

«В Латвии грамм кледедрона стоит от 20 до 60 евро. В Эстонии, Скандинавских странах — умножайте на два, три, пять. Так что суммы — внушительные», - уточнил Бауска.

Полиция также выяснила, что, судя по изъятым веществам и оборудованию, преступники, вероятно, собирались производить не только кледедрон, но и другие наркотические и психотропные вещества.

«Уже была подготовлена линия для производства метадона. Кледедрон относится к группе наркотиков типа мефедрона — это мефедрон, кледедрон и альфа-PVP, известный как синтетический кокаин или “наркотик счастья”», - пояснил Бауска.

Согласно имеющейся у полиции информации, изъятые вещества не предназначались для распространения в Латвии — их планировали поставлять в другие страны Европейского союза, а также в Россию и Беларусь. Параллельно продолжается другое уголовное производство, в рамках которого расследуется возможное участие соучастников и пособников. Бауска не уточнил, есть ли в этом деле подозрения в причастности граждан Латвии к производству наркотиков.