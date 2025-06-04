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Задержан закоренелый вор из Эстонии, обчищавший особняки в Юрмале 0 668

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Задержан закоренелый вор из Эстонии, обчищавший особняки в Юрмале

Сотрудники правоохранительных органов 18 мая этого года задержали закоренелого вора из Эстонии, который на протяжении длительного времени совершал кражи из частных домов в Юрмале. У преступника были обнаружены и изъяты украденные деньги и различные другие похищенные вещи. По данному факту начат уголовный процесс, расследование продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения — арест, сообщает полиция.

25 октября прошлого года Государственная полиция получила информацию о краже в Юрмале, в ходе которой из одного частного дома была похищена техника марки AppleiPad, два ноутбука MacBook Air и Apple Watch. Немедленно было начато расследование, в ходе которого в поле зрения полиции попал гражданин Эстонии.

Продолжая расследование, была проведена аналитика преступлений, связанных с проникновением в частные дома, и выявлены схожие по характеру кражи на территории Юрмалы. Были установлены три аналогичных эпизода, в ходе которых были похищены компьютеры, часы и наличные деньги.

Успешно проведя комплекс процессуальных действий, 18 мая этого года сотрудники 2-го отдела 2-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции задержали в Риге гражданина Эстонии 1970 года рождения, который вернулся в Латвию с целью совершения новых краж из частных домов в Юрмале.

В ходе обыска мужчины и его транспортного средства была изъята часть имущества, добытого преступным путём.

Задержанный признал свою вину. Ранее он уже был судим за имущественные преступления в Эстонии. 19 мая ему была применена мера пресечения — арест.

Уголовный процесс начат по третьей части статьи 175 Уголовного закона — за кражу, совершённую с проникновением в жилое помещение или иное помещение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

Расследование в рамках уголовного процесса продолжается.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.

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