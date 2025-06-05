Безумный обгон на шоссе: автобус с детьми едва не устроил трагедию

Автобус, перевозивший детей, совершил несколько рискованных обгонов на Лиепайском шоссе (A9), которое известно своими аварийно-опасными участками. Об этом передаче Bez Tabu сообщил шокированный водитель по имени Янис, ставший очевидцем инцидента.
Янис рассказал, что ехал в сторону Лиепаи со скоростью около 105 км/ч и его обогнал автобус с символикой футбольного клуба «FK Liepāja», предположительно везший детей. Он снял происходящее на видео, отметив, что автобус не только превысил скорость, но и совершал агрессивные обгоны.
«Я еду, круиз-контроль на 105 км/ч. Я уже превысил скорость, есть такое. И тут вижу, как сзади приближается монстр. Обгоняет меня, как стоящего», - вспоминает Янис.
После одного из таких маневров автобус остановился, чтобы высадить ребёнка, а затем снова обогнал несколько транспортных средств, включая фуру и лесовоз.
«Он снова меня обогнал. Передо мной ехали фура и лесовоз — он обогнал всех троих разом. Я сам не решился — видимости не было. А он пошёл спокойно. У меня 20 лет водительского стажа, но мне стало по-настоящему страшно», - указал Янис.
Лиепайское шоссе — двухполосное, извилистое и давно известно высоким числом трагических аварий, особенно при обгонах. В прошлом году за два дня здесь погибли шесть человек. Несмотря на планы модернизации дороги, они остаются в чиновничьих ящиках, в то время как ДТП продолжают происходить, в том числе с участием пассажирского транспорта. Ранее в этом году аналогичная трагедия произошла на Вентспилсском шоссе с участием детского хора, завершившаяся гибелью, в том числе ребёнка.
Футбольный клуб «FK Liepāja» пояснил Bez Tabu, что автобус не принадлежит клубу, а предоставлен по контракту компанией «AUTO VIP BUSS», которая перевозит как профессиональных игроков, так и юных спортсменов. В клубе признали, что даже взрослые спортсмены чувствовали себя небезопасно в этом автобусе и по этому поводу уже были разговоры с перевозчиком.
Руководитель «AUTO VIP BUSS» Улдис Алпенс выразил сомнение, что водитель мог превысить скорость:
«Такого не может быть. У каждого автобуса установлен тахограф, он сертифицирован и калибруется каждые два года. Максимум — 100 км/ч. Я не знаю, как это возможно», - указал Алпенс.
На вопрос о целесообразности обгона колонны транспортных средств он ответил:
«Я говорил с водителем, он ничего не помнит. Возможно, был обгон. У нас ограничено рабочее время, и приходится ехать по максимуму, чтобы уложиться в норматив — это тоже контролирует тахограф.»
Передача Bez Tabu передала видеоматериалы и информацию о происшествии Государственной полиции.
«Благодарим за предоставленную информацию, мы оценим, есть ли состав нарушения. Также призываем граждан, ставших свидетелями нарушений, немедленно сообщать об этом по телефону 112. Обращаем внимание, что одновременное вождение автомобиля и использование телефона не только запрещено, но и опасно — даже кратковременное отвлечение от дороги может привести к серьёзным последствиям», - указали в Госполиции.
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