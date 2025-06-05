Baltijas balss logotype

Безумный обгон на шоссе: автобус с детьми едва не устроил трагедию 0 1247

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Безумный обгон на шоссе: автобус с детьми едва не устроил трагедию
ФОТО: скриншот видео TV3

Автобус, перевозивший детей, совершил несколько рискованных обгонов на Лиепайском шоссе (A9), которое известно своими аварийно-опасными участками. Об этом передаче Bez Tabu сообщил шокированный водитель по имени Янис, ставший очевидцем инцидента.

Янис рассказал, что ехал в сторону Лиепаи со скоростью около 105 км/ч и его обогнал автобус с символикой футбольного клуба «FK Liepāja», предположительно везший детей. Он снял происходящее на видео, отметив, что автобус не только превысил скорость, но и совершал агрессивные обгоны.

«Я еду, круиз-контроль на 105 км/ч. Я уже превысил скорость, есть такое. И тут вижу, как сзади приближается монстр. Обгоняет меня, как стоящего», - вспоминает Янис.

После одного из таких маневров автобус остановился, чтобы высадить ребёнка, а затем снова обогнал несколько транспортных средств, включая фуру и лесовоз.

«Он снова меня обогнал. Передо мной ехали фура и лесовоз — он обогнал всех троих разом. Я сам не решился — видимости не было. А он пошёл спокойно. У меня 20 лет водительского стажа, но мне стало по-настоящему страшно», - указал Янис.

Лиепайское шоссе — двухполосное, извилистое и давно известно высоким числом трагических аварий, особенно при обгонах. В прошлом году за два дня здесь погибли шесть человек. Несмотря на планы модернизации дороги, они остаются в чиновничьих ящиках, в то время как ДТП продолжают происходить, в том числе с участием пассажирского транспорта. Ранее в этом году аналогичная трагедия произошла на Вентспилсском шоссе с участием детского хора, завершившаяся гибелью, в том числе ребёнка.

Футбольный клуб «FK Liepāja» пояснил Bez Tabu, что автобус не принадлежит клубу, а предоставлен по контракту компанией «AUTO VIP BUSS», которая перевозит как профессиональных игроков, так и юных спортсменов. В клубе признали, что даже взрослые спортсмены чувствовали себя небезопасно в этом автобусе и по этому поводу уже были разговоры с перевозчиком.

Руководитель «AUTO VIP BUSS» Улдис Алпенс выразил сомнение, что водитель мог превысить скорость:

«Такого не может быть. У каждого автобуса установлен тахограф, он сертифицирован и калибруется каждые два года. Максимум — 100 км/ч. Я не знаю, как это возможно», - указал Алпенс.

На вопрос о целесообразности обгона колонны транспортных средств он ответил:

«Я говорил с водителем, он ничего не помнит. Возможно, был обгон. У нас ограничено рабочее время, и приходится ехать по максимуму, чтобы уложиться в норматив — это тоже контролирует тахограф.»

Передача Bez Tabu передала видеоматериалы и информацию о происшествии Государственной полиции.

«Благодарим за предоставленную информацию, мы оценим, есть ли состав нарушения. Также призываем граждан, ставших свидетелями нарушений, немедленно сообщать об этом по телефону 112. Обращаем внимание, что одновременное вождение автомобиля и использование телефона не только запрещено, но и опасно — даже кратковременное отвлечение от дороги может привести к серьёзным последствиям», - указали в Госполиции.

Читайте нас также:
#дтп
1
0
0
18
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 725
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 274
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 344
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 189

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 171
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 232
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 262
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 598
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 319
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 194
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 171
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 232
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 262

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео