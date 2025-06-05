Безумный обгон на шоссе: автобус с детьми едва не устроил трагедию

Автобус, перевозивший детей, совершил несколько рискованных обгонов на Лиепайском шоссе (A9), которое известно своими аварийно-опасными участками. Об этом передаче Bez Tabu сообщил шокированный водитель по имени Янис, ставший очевидцем инцидента.

Янис рассказал, что ехал в сторону Лиепаи со скоростью около 105 км/ч и его обогнал автобус с символикой футбольного клуба «FK Liepāja», предположительно везший детей. Он снял происходящее на видео, отметив, что автобус не только превысил скорость, но и совершал агрессивные обгоны.

«Я еду, круиз-контроль на 105 км/ч. Я уже превысил скорость, есть такое. И тут вижу, как сзади приближается монстр. Обгоняет меня, как стоящего», - вспоминает Янис.

После одного из таких маневров автобус остановился, чтобы высадить ребёнка, а затем снова обогнал несколько транспортных средств, включая фуру и лесовоз.

«Он снова меня обогнал. Передо мной ехали фура и лесовоз — он обогнал всех троих разом. Я сам не решился — видимости не было. А он пошёл спокойно. У меня 20 лет водительского стажа, но мне стало по-настоящему страшно», - указал Янис.

Лиепайское шоссе — двухполосное, извилистое и давно известно высоким числом трагических аварий, особенно при обгонах. В прошлом году за два дня здесь погибли шесть человек. Несмотря на планы модернизации дороги, они остаются в чиновничьих ящиках, в то время как ДТП продолжают происходить, в том числе с участием пассажирского транспорта. Ранее в этом году аналогичная трагедия произошла на Вентспилсском шоссе с участием детского хора, завершившаяся гибелью, в том числе ребёнка.

Футбольный клуб «FK Liepāja» пояснил Bez Tabu, что автобус не принадлежит клубу, а предоставлен по контракту компанией «AUTO VIP BUSS», которая перевозит как профессиональных игроков, так и юных спортсменов. В клубе признали, что даже взрослые спортсмены чувствовали себя небезопасно в этом автобусе и по этому поводу уже были разговоры с перевозчиком.

Руководитель «AUTO VIP BUSS» Улдис Алпенс выразил сомнение, что водитель мог превысить скорость:

«Такого не может быть. У каждого автобуса установлен тахограф, он сертифицирован и калибруется каждые два года. Максимум — 100 км/ч. Я не знаю, как это возможно», - указал Алпенс.

На вопрос о целесообразности обгона колонны транспортных средств он ответил:

«Я говорил с водителем, он ничего не помнит. Возможно, был обгон. У нас ограничено рабочее время, и приходится ехать по максимуму, чтобы уложиться в норматив — это тоже контролирует тахограф.»

Передача Bez Tabu передала видеоматериалы и информацию о происшествии Государственной полиции.