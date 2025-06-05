Latvijas dzelzceļš: водители сбивают шлагбаумы на переездах (ВИДЕО)

Latvijas dzelzceļš (LDz) ежегодно фиксирует сотни нарушений на железнодорожных переездах и вблизи них. Как правило, в этих инцидентах участвуют автомобили и почти всегда причиной становится грубое нарушение ПДД водителями.

Особенно опасной практикой стало проезд на красный сигнал светофора и остановка под шлагбаумами или между ними после их опускания.

В 2025 году за первые пять месяцев зафиксировано:

197 случаев проезда на запрещающий сигнал; 30 случаев нахождения автомобилей под опущенными шлагбаумами; 46 случаев повреждения шлагбаумов, светофоров и другой переездной техники.

LDz объясняет рост числа инцидентов установкой видеонаблюдения, которое позволяет точнее фиксировать нарушения. Однако, как подчеркивает главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс, это также говорит о сохраняющейся безответственности водителей: «Многие думают, что за их нарушениями никто не следит. Но мы передаем видеозаписи полиции, которая предпринимает административные меры», — предупреждает он.

За последние месяцы произошло несколько столкновений между автомобилями и поездами:

в Риге – авария с участием грузового поезда и машины, проехавшей на красный свет (двое пострадавших); в Смарде – легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд; в Ауце и Гулбене – другие инциденты, один из которых завершился травмами. Рост числа нарушений по годам:

2023 г. – 294 случая; 2024 г. – 355; за 5 месяцев 2025 г. – уже 69.

Штрафы:

За непредоставление приоритета поезду — от 140 до 280 евро и 4 штрафных балла; За проезд на красный сигнал — от 40 до 70 евро и 4 балла; За объезд шлагбаума или пересечение путей в неположенном месте — от 140 до 280 евро, запрет на вождение на 6–12 месяцев и 6 баллов.

Званерс подчеркивает: «Если штрафы не пугают — подумайте о чужих жизнях. Пять лет назад поезд сошел с рельсов после столкновения с автомобилем. Только по счастливой случайности никто не погиб».

Что нужно помнить водителям:

У поезда всегда приоритет — нужно уступать. Переезд запрещен даже для спецтранспорта, если шлагбаум закрыт. Проезжать можно только убедившись, что нет поезда, и на переезде достаточно места. Нельзя въезжать на переезд, если светофор запрещает движение или шлагбаум опускается. Остановка на переезде — строго запрещена.

LDz активно развивает технологии: десятки переездов с интенсивным движением теперь контролируются дистанционно из центра управления. Операторы следят за ситуацией в режиме реального времени, могут подать сигнал машинисту и включить аварийную сигнализацию. Камеры фиксируют все нарушения, данные о которых передаются в полицию.